Este domingo 11 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de la Liga Profesional de Argentina, La Liga de España, Serie A, Ligue 1 de Francia, Bundesliga, Liga MX, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

Liga Profesional de Argentina

Arsenal Sarandi vs. Vélez Sarsfield

1.00 PM (ARG)



Newell's Old Boys vs. Gimnasia La Plata

1.00 PM (ARG)



Boca Juniors vs. River Plate

5.00 PM (ARG)



Talleres (Córdoba) vs. Defensa y Justicia

8.00 PM (ARG)



Primera Nacional de Argentina

Brown de Adrogué vs. Güemes

11.00 AM (ARG)

Guillermo Brown vs. Gimnasia de Mendoza

11.00 AM (ARG)

Santamarina vs. Chaco For Ever

3.00 PM (ARG)

Atletico Rafaela vs. San Telmo

7.30 PM (ARG)

Deportivo Maipú vs. Alvarado

7.30 PM (ARG)

Mitre vs. Temperley

9.00 PM (ARG)

Primera División de España

Real Madrid vs. Mallorca

2:00 PM (ESP)

9:00 AM (ARG)

8:00 AM (ET)

7:00 AM (CDMX)



Elche vs. Athletic Club

4:15 PM (ESP)

11:15 AM (ARG)

10:15 AM (ET)

9:15 AM (CDMX)

Getafe vs. Real Sociedad

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Real Betis vs. Villarreal

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Strasbourg vs. Clermont Foot

1:00 PM (ESP)

8:00 AM (ARG)

7:00 AM (ET)

6:00 AM (CDMX)

AC Ajaccio vs. Nice

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:0 AM (CDMX)

Angers vs. Montpellier

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:0 AM (CDMX)

Lorient vs. Nantes

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:0 AM (CDMX)

Toulouse vs. Stade de Reims

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:0 AM (CDMX)

Stade Rennais vs. AJ Auxerre

5:05 PM (ESP)

12:05 PM (ARG)

11:05 AM (ET)

10:05 AM (CDMX)

AS Monaco vs. Lyon

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Atalanta vs. Cremonese

12:30 PM (ESP)

7:30 AM (ARG)

6:30 AM (ET)

5:30 AM (CDMX)

Bolonia vs. Fiorentina

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Lecce vs. Monza

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Sassuolo vs. Udinese

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Lazio vs. Hellas Verona

6:00 PM (ESP)

1:00 PM (ARG)

12:00 PM (ET)

11:00 AM (CDMX)

Juventus vs. Salernitana

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)



Bundesliga

FC Cologne vs. 1. FC Union Berlin

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

SC Freiburg vs. Borussia Monchengladbach

5:30 PM (ESP)

12:30 PM (ARG)

11:30 AM (ET)

10:30 AM (CDMX)

bwin Liga de Portugal

Paços de Ferreira vs. Casa Pia

4:30 PM (ESP)

11:30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Arouca vs. Boavista

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Maritimo vs. Gil Vicente

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Rio Ave vs. Braga

9:30 PM (ESP)

4:30 PM (ARG)

3:30 PM (ET)

2:30 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

FC Utrecht vs. Vitesse

12:15 PM (ESP)

7:15 AM (ARG)

6:15 AM (ET)

5:15 AM (CDMX)

PSV Eindhoven vs. RKC Waalwijk

2:30 PM (ESP)

9:30 AM (ARG)

8:30 AM (ET)

7:30 AM (CDMX)

SC Cambuur vs. FC Groningen

2:30 PM (ESP)

9:30 AM (ARG)

8:30 AM (ET)

7:30 AM (CDMX)

AZ Alkmaar vs. FC Twente

4:45 PM (ESP)

11:45 AM (ARG)

10:45 AM (ET)

9:45 AM (CDMX)

Feyenoord Rotterdam vs. Sparta Rotterdam

8:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

2:00 PM (ET)

1:00 PM (CDMX)

Liga MX

Cruz Azul vs. Mazatlán FC

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)



Atlas vs. Atlético San Luis

7.05 PM (ET)

6.05 PM (CDMX)



Pachuca vs. Tijuana

9.05 PM (ET)

8.05 PM (CDMX)



Brasileirao

Avaí vs. Athletico Paranaense

11.00 AM (BRA)

Botafogo vs. América Mineiro

11.00 AM (BRA)

Coritiba vs. Atlético Goianiense

4.00 PM (BRA)

São Paulo vs. Corinthians

4.00 PM (BRA)

Goiás vs. Flamengo

7.00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Olimpia vs. Sol de América

6.30 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Sporting Cristal vs. Cienciano del Cusco

11.00 AM (PER)



Atlético Grau vs. Ayacucho FC

1.00 PM (PER)

Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Binacional

1.15 PM (PER)

Sport Boys vs. Universitario

3.45 PM (PER)



Melgar vs. Deportivo Municipal

6.00 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

River Plate vs. Defensor Sporting

10.00 AM (URU)

Cerro Largo vs. Fénix

3.00 PM (URU)

Peñarol vs. Rentistas

6.00 PM (URU)



Liga Betplay

Once Caldas vs. Millonarios

2.00 PM (COL)



Jaguares de Córdoba vs. Atlético Nacional

4.05 PM (COL)



La Equidad vs. Envigado

6.10 PM (COL)

Deportivo Cali vs. Bucaramanga

8.15 PM (COL)



Liga Profesional Boliviana

Independiente Petrolero vs. Royal Pari

3.00 PM (BOL)

Jorge Wilstermann vs. The Strongest

5.15 PM (BOL)

Oriente Petrolero vs. Universitario de Sucre

7.30 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Deportivo Táchira vs. Hermanos Colmenarez

3.00 PM (VEN)

Deportivo La Guaira vs. Universidad Central

7.15 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Independiente del Valle vs. Delfín

2.00 PM (ECU)

Aucas vs. Emelec

4.30 PM (ECU)



9 de Octubre vs. Deportivo Cuenca

7.00 PM (ECU)

Segunda División de España

Sporting Gijón vs. Racing Santander

2:00 PM (ESP)

9:00 AM (ARG)

8:00 AM (ET)

7:00 AM (CDMX)

Mirandés vs. FC Andorra

4:15 PM (ESP)

11:15 AM (ARG)

10:15 AM (ET)

9:15 AM (CDMX)

UD Ibiza vs. Tenerife

4:15 PM (ESP)

11:15 AM (ARG)

10:15 AM (ET)

9:15 AM (CDMX)

Ponferradina vs. Real Zaragoza

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Huesca vs. Málaga

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Primera División de Costa Rica

Perez Zeledon vs. Guadalupe

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

Herediano vs. Cartagines

7.30 PM (ET)

6.30 PM (CDMX)