Este jueves 11 de agosto tendremos una jornada con mucha acción. Estudiantes y Atlético Paranaense juegan por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Además, habrá por Liga MX, Copa Sudamericana, Copa Argentina, y se disputarán encuentros clasificatorios para la Champions y Europa League, entre otros grandes duelos alrededor del mundo. Todos los detalles, a continuación.

Liga Profesional De Argentina

Godoy Cruz vs. Aldosivi

19:00 ARG

Atlético Tucumán vs. Central Córdoba

21:30 ARG

Colón (Santa Fe) vs. Arsenal Sarandí

21:30 ARG

Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata vs. Athletico Paranaense

21:30 ARG, BRA

20:30 ET

19:30 CDMX

02:30 ESP

Copa Sudamericana

Internacional vs. Melgar

19:15 ARG, BRA

18:15 ET

17:15 CDMX, PER

00:30 ESP

UEFA Europa League Qualifying

HJK Helsinki vs. NK Maribor

13:00 ARG

12:00 ET

11:00 CDMX

18:00 ESP

FC Zürich vs. Linfield

14:00 ARG

13:00 ET

12:00 CDMX

19:00 ESP

Slovacko vs. Fenerbahce

14:00 ARG

13:00 ET

12:00 CDMX

19:00 ESP

F91 Dudelange vs. Malmo FF

15:00 ARG

14:00 ET

13:00 CDMX

20:00 ESP

Slovan Bratislava vs. Olympiakos

15:30 ARG

14:30 ET

13:30 CDMX

20:30 ESP

Partizan Belgrade vs. AEK Larnaca

16:00 ARG

15:00 ET

14:00 CDMX

21:00 ESP

UEFA Europa Conference League Qualifying

Kyzylzhar vs. Apoel Nicosia

10:30 ARG

09:30 ET

08:30 CDMX

15:30 ESP

Tobol Kostanay vs. Zrinjski Mostar

11:00 ARG

10:00 ET

09:00 CDMX

16:00 ESP

Raków Czestochowa vs. FC Spartak Trnava

13:00 ARG

12:00 ET

11:00 CDMX

18:00 ESP

CFR Cluj-Napoca vs. Shakhter Soligorsk

14:00 ARG

13:00 ET

12:00 CDMX

19:00 ESP

Djurgardens IF vs. Sepsi Sfantu Gheorghe

14:00 ARG

13:00 ET

12:00 CDMX

19:00 ESP

FC Basel vs. Brøndby

14:00 ARG

13:00 ET

12:00 CDMX

19:00 ESP

FC Twente vs. Cukaricki Belgrade

14:00 ARG

13:00 ET

12:00 CDMX

19:00 ESP

Hapoel Be'er vs. FC Lugano

14:00 ARG

13:00 ET

12:00 CDMX

19:00 ESP

Konyaspor vs. FC Vaduz

14:00 ARG

13:00 ET

12:00 CDMX

19:00 ESP

Petrocub-Hincesti vs. Fehérvár

14:00 ARG

13:00 ET

12:00 CDMX

19:00 ESP

Antwerp vs. Lillestrom

14:30 ARG

13:30 ET

12:30 CDMX

19:30 ESP

FCSB vs. Dunajska Streda

14:30 ARG

13:30 ET

12:30 CDMX

19:30 ESP

Panathinaikos vs. Slavia Prague

14:30 ARG

13:30 ET

12:30 CDMX

19:30 ESP

Universitatea Craiova vs. FC Zorya Luhansk

14:30 ARG

13:30 ET

12:30 CDMX

19:30 ESP

Istanbul Basaksehir vs. Breidablik

14:45 ARG

13:45 ET

12:45 CDMX

19:45 ESP

Anderlecht vs. Paide Linnameeskond

15:00 ARG

14:00 ET

13:00 CDMX

20:00 ESP

Aris vs. Maccabi Tel-Aviv

15:00 ARG

14:00 ET

13:00 CDMX

20:00 ESP

Hibernians vs. Rigas Futbola Skola

15:00 ARG

14:00 ET

13:00 CDMX

20:00 ESP

KF Shkëndija vs. AIK

15:00 ARG

14:00 ET

13:00 CDMX

20:00 ESP

KI Klaksvik vs. Ballkani

15:00 ARG

14:00 ET

13:00 CDMX

20:00 ESP

Levski Sofia vs. Hamrun Spartans

15:00 ARG

14:00 ET

13:00 CDMX

20:00 ESP

Sligo vs. Viking FK

15:00 ARG

14:00 ET

13:00 CDMX

20:00 ESP

Lech Poznan vs. Vikingur Reykjavik

15:30 ARG

14:30 ET

13:30 CDMX

20:30 ESP

Rapid Vienna vs. Neftchi

15:30 ARG

14:30 ET

13:30 CDMX

20:30 ESP

St Patricks vs. CSKA Sofia

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

AZ Alkmaar vs. Dundee United

16:00 ARG

15:00 ET

14:00 CDMX

21:00 ESP

Gil Vicente vs. Riga FC

16:00 ARG

15:00 ET

14:00 CDMX

21:00 ESP

Kisvárda FC vs. Molde

16:00 ARG

15:00 ET

14:00 CDMX

21:00 ESP

Young Boys vs. KuPS Kuopio

16:00 ARG

15:00 ET

14:00 CDMX

21:00 ESP

Copa De La Liga De Inglaterra

West Bromwich AlbionvSheffield United

16:00 ARG

15:00 ET

14:00 CDMX

21:00 ESP

Liga MX

Querétaro VS. Atlético San Luis

22:00 ET

21:00 CDMX

Campeonato Uruguayo

Deportivo Maldonado vs. Cerrito

15:30 URU

Wanderers vs. Fénix

19:00 URU

Campeonato Chileno

Universidad Católica vs. O'Higgins

20:15 CHI

Liga Profesional Boliviana

Universitario de Vinto vs. Aurora

18:00 BOL

Universitario de Sucre vs. Nacional Potosí

20:15 BOL

Primera División De Venezuela

Zulia vs. Monagas SC

17:00 VEN

Aragua vs. Zamora

19:15 VEN

Ascenso BBVA MX

Tapatío vs. Raya2

17:00 CDMX

Atlante vs. Atlético Morelia

19:05 CDMX

Correcaminos vs. Cancún FC

21:00 CDMX

Primera División De Costa Rica

AD Guanacasteca vs. Guadalupe

15:00 CRC

Perez Zeledon vs. Cartagines

19:00 CRC

Puntarenas vs. Grecia

19:00 CRC