Este jueves 13 de octubre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de la UEFA Europa League, Liga Profesional de Argentina, Liga MX, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

UEFA Europa League

AEK Larnaca vs. Fenerbahce

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Bodo/Glimt vs. Arsenal

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Dynamo Kyiv vs. Stade Rennais

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Feyenoord Rotterdam vs. FC Midtjylland

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

FK Qarabag vs. Olympiakos

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Nantes vs. SC Freiburg

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Real Betis vs. AS Roma

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Union St.-Gilloise vs. Braga

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

1. FC Union Berlin vs. Malmo FF

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Ferencvaros vs. Red Star Belgrade

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Lazio vs. SK Sturm Graz

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Ludogorets Razgrad vs. HJK Helsinki

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Manchester United vs. Omonia Nicosia

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

PSV Eindhoven vs. FC Zürich

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Real Sociedad vs. Sheriff Tiraspol

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Trabzonspor vs. AS Monaco

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

UEFA Europa Conference League

Apollon Limassol vs. AZ Alkmaar

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Austria Vienna vs. Villarreal

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

CFR Cluj-Napoca vs. Slavia Prague

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Djurgardens IF vs. KAA Gent

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Fiorentina vs. Heart of Midlothian

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Istanbul Basaksehir vs. Rigas Futbola Skola

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Partizan Belgrade vs. FC Cologne

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Slovan Bratislava vs. FC Basel

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Ballkani vs. Sivasspor

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

FC Vaduz vs. SC Dnipro-1

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

FCSB vs. Silkeborg IF

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Hapoel Be'er vs. Lech Poznan

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Nice vs. Slovacko

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Shamrock Rovers vs. Molde

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

West Ham United vs. Anderlecht

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Zalgiris Vilnius vs. Pyunik

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Vélez Sarsfield vs. Talleres

4.30 PM (ARG)

Godoy Cruz vs. Argentinos Juniors

7.00 PM (ARG)

Lanús vs. Patronato

7.00 PM (ARG)

Atlético Tucumán vs. Rosario Central

9.30 PM (ARG)

Newell's Old Boys vs. Tigre

9.30 PM (ARG)

Liga MX

Toluca vs. Santos

8.06 PM (ET)

7.06 PM (CDMX)

Tigres UANL vs. Pachuca

10.06 PM (ET)

9.06 PM (CDMX)

Liga de Paraguay

Guarani vs. Sol de América

5.00 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

River Plate vs. Liverpool

3.00 PM (URU)

Albion FC vs. Nacional

7.00 PM (URU)

Wanderers vs. Cerrito

9.30 PM (URU)

Copa Chile

Universidad Católica vs. Universidad de Chile

7.00 PM (CL)

Liga Betplay

Deportes Tolima vs. Alianza Petrolera

3.10 PM (COL)

Junior vs. Unión Magdalena

6.00 PM (COL)

Once Caldas vs. Atlético Nacional

8.05 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Oriente Petrolero vs. Independiente Petrolero

3.00 PM (BOL)

Aurora vs. Real Santa Cruz

6.15 PM (BOL)

Real Tomayapo vs. Jorge Wilstermann

8.00 PM (BOL)

Segunda División de España

Mirandés vs. Levante

7.00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

UD Ibiza vs. Eibar

7.00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Granada vs. Sporting Gijón

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Ascenso BBVA MX

Atlético Morelia vs. U. de G.

7.00 PM (CDMX)

Primera División de El Salvador

Chalatenango vs. CD Dragon

5.30 PM (ET)

4.30 PM (CDMX)

3.30 PM (SAL)