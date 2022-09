Este jueves 22 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de algunos amistosos internacionales en compañía de la disputa de los partidos de la Liga de Las Naciones de la UEFA, Liga Betplay, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

Amistosos internacionales

Australia vs. Nueva Zelanda

12.00 PM (ESP)

7.00 AM (ARG)

6.00 AM (ET)

5.00 AM (CDMX)

Trinidad y Tobago vs. Tayikistán

12.30 PM (ESP)

7.30 AM (ARG)

6.30 AM (ET)

5.30 AM (CDMX)

Cambodia vs. Bangladesh

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Tailandia vs. Malasia

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

Venezuela vs. Islandia

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Suriname vs. Nicaragua

8.00 PM (ESP)

3.00 PM (ARG)

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

Liga de las Naciones de la UEFA

Kazajistán vs. Bielorrusia

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Letonia vs. Moldavia

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Bélgica vs. Wales

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Croacia vs. Dinamarca

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Francia vs. Austria

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Liechtenstein vs. Andorra

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Lituania vs. Islas Feroe

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Polonia vs. Países Bajos

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Eslovaquia vs. Azerbaiyán

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Turquía vs. Luxemburgo

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Amistoso

Real Salt Lake vs. Atlas

10.06 PM (ET)

9.06 PM (CDMX)

Liga Betplay

Patriotas vs. Alianza Petrolera

2.00 PM (COL)

Rionegro Águilas vs. Unión Magdalena

4.05 PM (COL)

Independiente Medellín vs. Deportivo Pereira

6.10 PM (COL)

Ascenso BBVA MX

Atlético Morelia vs. Cancún FC

5.00 PM (CDMX)

Atlante vs. Venados FC

7.05 (CDMX)

Primera División de El Salvador

CD FAS vs. Once Deportivo

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

8.00 PM (SAL)