Este jueves 25 de agosto tendremos una jornada futbolística con grandes encuentros. Todos los detalles, a continuación.

UEFA Europa League Qualifying

AEK Larnaca vs. SC Dnipro-1

6:00 PM (ESP)

1:00 PM (ARG)

12:00 PM (ET)

11:00 AM (CDMX)

Zalgiris Vilnius vs. Ludogorets Razgrad

6:00 PM (ESP)

1:00 PM (ARG)

12:00 PM (ET)

11:00 AM (CDMX)

Silkeborg IF vs. HJK Helsinki

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Fenerbahce vs. Austria Vienna

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Omonia Nicosia vs. KAA Gent

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Sheriff Tiraspol vs. Pyunik

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Sivasspor vs. Malmo FF

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Heart of Midlothian vs. FC Zürich

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Olympiakos vs. Apollon Limassol

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Shamrock Rovers vs. Ferencvaros

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

UEFA Europa Conference League Qualifying

AIK vs. Slovacko

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

CFR Cluj-Napoca vs. NK Maribor

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

FC Basel vs. CSKA Sofia

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

FC Twente vs. Fiorentina

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Fehérvár vs. FC Cologne

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Hapoel Be'er vs. Universitatea Craiova

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Slavia Prague vs. Raków Czestochowa

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Viborg FF vs. West Ham United

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Viking FK vs. FCSB

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Wolfsberger vs. Molde

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Anderlecht vs. Young Boys

8:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

2:00 PM (ET)

1:00 PM (CDMX)

Ballkani vs. Shkupi

8:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

2:00 PM (ET)

1:00 PM (CDMX)

Hamrun Spartans vs. Partizan Belgrade

8:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

2:00 PM (ET)

1:00 PM (CDMX)

Nice vs. Maccabi Tel-Aviv

8:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

2:00 PM (ET)

1:00 PM (CDMX)

F91 Dudelange vs. Lech Poznan

8:30 PM (ESP)

3:30 PM (ARG)

2:30 PM (ET)

1:30 PM (CDMX)

Slovan Bratislava vs. Zrinjski Mostar

8:30 PM (ESP)

3:30 PM (ARG)

2:30 PM (ET)

1:30 PM (CDMX)

Antwerp vs. Istanbul Basaksehir

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Linfield vs. Rigas Futbola Skola

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Gil Vicente vs. AZ Alkmaar

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Hajduk Split vs. Villarreal

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Rapid Vienna vs. FC Vaduz

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Liga MX

Pachuca vs. Atlas

8:05 PM (ET)

7:05 PM (CDMX)

Tijuana vs. Santos

10:05 PM (ET)

9:05 PM (CDMX)

Colombian Primera A

Deportivo Cali vs. Jaguares de Córdoba

8:00 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Always Ready vs. Jorge Wilstermann

3:00 PM (BOL)

Nacional Potosí vs. Independiente Petrolero

7:00 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Deportivo La Guaira vs. Zulia

5:00 PM (VEN)

Zamora vs. Carabobo

7:15 PM (VEN)

CONCACAF League

Cartagines vs. Real Espana

6:00 PM (ET, CAN)

5:00 PM (CDMX)

4:00 PM (CRC, GUA)

Alianza FC vs. Alajuelense

8:15 PM (ET, CAN)

7:15 PM (CDMX)

6:15 PM (CRC, GUA)

Olimpia vs. Municipal

10:30 PM (ET, CAN)

9:30 PM (CDMX)

8:30 PM (CRC, GUA)

Champions League de La AFC

Jeonbuk Motors vs. Urawa Red Diamonds

12:30 PM (ESP)

7:30 AM (ARG)

6:30 AM (ET)

5:30 AM (CDMX)

Ascenso BBVA MX

Tapatío vs. Cancún FC

5:00 PM (CDMX)