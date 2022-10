Este jueves 27 de octubre arrancará una nueva jornada, en la cual los aficionados al fútbol podrán disfrutar los partidos de la UEFA Europa League, UEFA Conference League, Liga MX, Brasileirao, entre otras competencias. Acá en Bolavip te decimos los horarios de los partidos que se vivirán durante este día.

Amistosos internacionales

Catar vs. Honduras

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

10.00 AM (HON)

UEFA Europa League

1. FC Union Berlin vs. Braga

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

AEK Larnaca vs. Dynamo Kyiv

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

FC Zürich vs. Bodo/Glimt

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Fenerbahce vs. Stade Rennais

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Lazio vs. FC Midtjylland

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Ludogorets Razgrad vs. Real Betis

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Malmo FF vs. Union St.-Gilloise

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

PSV Eindhoven vs. Arsenal

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Ferencvaros vs. AS Monaco

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

HJK Helsinki vs. AS Roma

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Manchester United vs. Sheriff Tiraspol

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Nantes vs. FK Qarabag

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Omonia Nicosia vs. Real Sociedad

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Red Star Belgrade vs. Trabzonspor

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

SC Freiburg vs. Olympiakos

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

SK Sturm Graz vs. Feyenoord Rotterdam

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

UEFA Europa Conference League

Anderlecht vs. FCSB

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Austria Vienna vs. Lech Poznan

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

FC Vaduz vs. AZ Alkmaar

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Fiorentina vs. Istanbul Basaksehir

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Nice vs. Partizan Belgrade

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Slovacko vs. FC Cologne

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Villarreal vs. Hapoel Be'er

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Ballkani vs. Slavia Prague

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

FC Basel vs. Zalgiris Vilnius

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Heart of Midlothian vs. Rigas Futbola Skola

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Molde vs. Djurgardens IF

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

SC Dnipro-1 vs. Apollon Limassol

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Shamrock Rovers vs. KAA Gent

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Sivasspor vs. CFR Cluj-Napoca

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Slovan Bratislava vs. Pyunik

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

West Ham United vs. Silkeborg IF

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

UEFA Champions League femenina

Juventus vs. Lyon

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Rosengard vs. Barcelona

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Arsenal vs. FC Zurich

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Benfica vs. Bayern Munich

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Liga MX

Toluca vs. Pachuca

9.06 PM (ET)

8.06 PM (CDMX)

Brasileirao

Fortaleza vs. Coritiba

7.00 PM (BRA)

São Paulo vs. Atlético Goianiense

7.00 PM (BRA)

Atlético Mineiro vs. Juventude

7.30 PM (BRA)

Cuiabá vs. Avaí

8.00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Guarani vs. Libertad

5.00 PM (PAR)

Nacional vs. Guaireña

5.00 PM (PAR)

Cerro Porteño vs. General Caballero JLM

8.00 PM (PAR)

Primera División de El Salvador

Metapan vs. Jocoro FC

9.30 PM (ET)

8.30 PM (CDMX)

7.30 PM (SAL)