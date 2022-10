Este jueves 6 de octubre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de la UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Liga Profesional de Argentina, Brasileirao, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

UEFA Europa League

AS Monaco vs. Trabzonspor

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

FC Zürich vs. PSV Eindhoven

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

HJK Helsinki vs. Ludogorets Razgrad

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Malmo FF vs. 1. FC Union Berlin

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Omonia Nicosia vs. Manchester United

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Red Star Belgrade vs. Ferencvaros

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Sheriff Tiraspol vs. Real Sociedad

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

SK Sturm Graz vs. Lazio

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Arsenal vs. Bodo/Glimt

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

AS Roma vs. Real Betis

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Braga vs. Union St.-Gilloise

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

FC Midtjylland vs. Feyenoord Rotterdam

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Fenerbahce vs. AEK Larnaca

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Olympiakos vs. FK Qarabag

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

SC Freiburg vs. Nantes

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Stade Rennais vs. Dynamo Kyiv

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

UEFA Europa Conference League

Anderlecht vs. West Ham United

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Lech Poznan vs. Hapoel Be'er

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Molde vs. Shamrock Rovers

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Pyunik vs. Zalgiris Vilnius

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

SC Dnipro-1 vs. FC Vaduz

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Silkeborg IF vs. FCSB

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Sivasspor vs. Ballkani

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Slovacko vs. Nice

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

AZ Alkmaar vs. Apollon Limassol

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

FC Basel vs. Slovan Bratislava

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

FC Cologne vs. Partizan Belgrade

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Heart of Midlothian vs. Fiorentina

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

KAA Gent vs. Djurgardens IF

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Rigas Futbola Skola vs. Istanbul Basaksehir

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Slavia Prague vs. CFR Cluj-Napoca

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Villarreal vs. Austria Vienna

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Huracán vs. Talleres

7.00 PM (ARG)

Lanús vs. Argentinos Juniors

9.30 PM (ARG)

Gimnasia La Plata vs. Boca Juniors

9.30 PM (ARG)

Brasileirao

Palmeiras vs. Coritiba

7.00 PM (BRA)

América Mineiro vs. São Paulo

8.00 PM (BRA)

Avaí vs. Botafogo

8.00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Resistencia SC vs. Libertad

5.30 PM (PAR)

Sol de América vs. Nacional

5.30 PM (PAR)

12 de Octubre vs. Guaraní

8.00 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Sport Boys vs. Alianza Atlético

1.00 PM (PER)

Liga Betplay

Bucaramanga vs. Rionegro Águilas

5.30 PM (COL)

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

8.00 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Blooming vs. Universitario de Vinto

6.15 PM (BOL)

Universitario de Sucre vs. Independiente Petrolero

8.30 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Deportivo Táchira vs. Portuguesa

5.00 PM (VEN)

Academia Puerto Cabello vs. Deportivo Lara

7.15 PM (VEN)

Amistoso Internacional Femenino

Japón vs. Nigeria

4.25 AM (ARG)

3.25 AM (ET)

2.25 AM (CDMX)

Canadá vs. Argentina

2.30 PM (ARG)

1.30 PM (ET)

12.30 PM (CDMX)

FIFA Women's World Cup Qualifying - UEFA

Portugal vs. Bélgica

8.00 PM (ESP)

3.00 PM (ARG)

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

Gales vs. Bosnia y Herzegovina

8.15 PM (ESP)

3.15 PM (ARG)

2.15 PM (ET)

1.15 PM (CDMX)

Escocia vs. Austria

8.35 PM (ESP)

3.35 PM (ARG)

2.35 PM (ET)

1.35 PM (CDMX)

Ascenso BBVA MX

Tepatitlán FC vs. Cimarrones de Sonora

7.00 PM (CDMX)