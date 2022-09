Este jueves 8 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con el inicio de la UEFA Europa League. Además, habrá Copa Sudamericana, UEFA Conference League, Liga Profesional de Argentina, entre otros torneos. Todos los detalles, a continuación.

Copa Sudamericana

Sao Paulo vs. Atlético Goianiense

9.30 PM (ARG, BRA)

8.30 PM (ET)

7.30 PM (CDMX)

UEFA Europa League

FC Union Berlin vs. Union St.-Gilloise

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

AEK Larnaca vs. Stade Rennais

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

FC Zürich vs. Arsenal

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Fenerbahce vs. Dynamo Kyiv

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

HJK Helsinki vs. Real Betis

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Ludogorets Razgrad vs. AS Roma

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Malmo FF vs. Braga

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

PSV Eindhoven vs. Bodo/Glimt

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Ferencvaros vs. Trabzonspor

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Lazio vs. Feyenoord Rotterdam

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Manchester United vs. Real Sociedad

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Nantes vs. Olympiakos

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Omonia Nicosia vs. Sheriff Tiraspol

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Red Star Belgrade vs. AS Monaco

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

SC Freiburg vs. FK Qarabag

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

SK Sturm Graz vs. FC Midtjylland

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

UEFA Europa Conference League

Anderlecht vs. Silkeborg IF

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Austria Vienna vs. Hapoel Be'er

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Ballkani vs. CFR Cluj-Napoca

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Fiorentina vs. Rigas Futbola Skola

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Heart of Midlothian vs. Istanbul Basaksehir

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Nice vs. FC Cologne

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Slovacko vs. Partizan Belgrade

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Villarreal vs. Lech Poznan

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

FC Basel vs. Pyunik

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

FC Vaduz vs. Apollon Limassol

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Molde vs. KAA Gent

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

SC Dnipro-1 vs. AZ Alkmaar

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Shamrock Rovers vs. Djurgardens IF

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Sivasspor vs. Slavia Prague

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Slovan Bratislava vs. Zalgiris Vilnius

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

West Ham United vs. FCSB

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Independiente vs. Aldosivi

6.00 PM (ARG)

Argentinos Juniors vs. Rosario Central

8.30 PM (ARG)

Unión de Santa Fe vs. Sarmiento

8.30 PM (ARG)

Campeonato Chileno

Colo Colo vs. Unión Española

6.00 PM (CL)

Curicó Unido vs. Unión La Calera

8.30 PM (CL)

Liga Profesional Boliviana

Royal Pari vs. Real Tomayapo

3.00 PM (BOL)

Atlético Palmaflor vs. Jorge Wilstermann

6.00 PM (BOL)

The Strongest vs. Oriente Petrolero

8.15 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Metropolitanos FC vs. Zulia

5.00 PM (VEN)

Carabobo vs. Estudiantes de Mérida

7.15 PM (VEN)

CONCACAF League

CD Motagua vs. Tauro FC

6.00 PM (ET)

5.00 PM (CDMX)

Real España vs. Herediano

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

Diriangén vs. Olimpia

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

Ascenso BBVA MX

Tapatío vs. Tlaxcala FC

5.00 PM (CDMX)

Atlante vs. Cimarrones de Sonora

7.05 PM (CDMX)