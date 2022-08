Este lunes 15 de agosto tendremos una jornada con algunos interesantes encuentros: Getafe vs. Atlético de Madrid; Liverpool vs. Crystal Palace; y Juventus vs. Sassuolo, entre otros grandes duelos de las ligas más importantes del mundo. Todos los detalles, a continuación.

Primera División de España

Athletic Club vs. Mallorca

5:30 PM (ESP)

12:30 PM (ARG)

11:30 AM (ET)

10:30 AM (CDMX)

Getafe vs. Atletico Madrid

7:30 PM (ESP)

2:30 PM (ARG)

1:30 PM (ET)

12:30 PM (CDMX)

Real Betis vs. Elche

9:30 PM (ESP)

4:30 PM (ARG)

2:30 PM (ET)

1:30 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Liverpool vs. Crystal Palace

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Hellas Verona vs. Napoli

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Juventus vs. Sassuolo

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Bwin Liga de Portugal

Maritimo vs. GD Chaves

4:30 PM (ESP)

11:30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Arouca vs. Gil Vicente

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Paços de Ferreira vs. Portimonense

9:30 PM (ESP)

4:30 PM (ARG)

3:30 PM (ET)

2:30 PM (CDMX)

Liga de Paraguay

Sportivo Ameliano vs. General Caballero JLM

4:00 PM (PAR)

Tacuary vs. Resistencia SC

6:30 PM (PAR)

Liga1 De Perú

Melgar vs. Academia Cantolao

7:00 PM (PER)

Colombian Primera A

Once Caldas vs. Patriotas

3:15 PM (COL)

La Equidad vs. América de Cali

5:20 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Always Ready vs. Blooming

3:00 PM (BOL)

Aurora vs. Royal Pari

7:00 PM (BOL)

LigaPro de Ecuador

Deportivo Cuenca vs. Delfín

7:00 PM (ECU)

Segunda División de España

Real Oviedo vs. FC Andorra

5:30 PM (ESP)

Lugo vs. Albacete

7:30 PM (ESP)

FC Cartagena vs. Ponferradina

10:00 PM (ESP)

Primera División de Costa Rica

Perez Zeledon vs. Puntarenas

7:00 PM (CRC)

Primera Nacional de Argentina

Nueva Chicago vs. Deportivo Morón

3:30 PM (ARG)

Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (Jujuy)

4:00 PM (ARG)

Ferro Carril Oeste vs. Almirante Brown

9:10 PM (ARG)