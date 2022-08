Este lunes 22 de agosto tendremos una jornada con encuentros muy interesantes, donde se destaca el choque de Manchester United vs. Liverpool por la Premier League. Todos los detalles, a continuación.

Liga Profesional de Argentina

Estudiantes vs. Unión

4:30 PM (ARG)

Rosario Central vs. Banfield

4:30 PM (ARG)

Racing Club vs. San Lorenzo

7:00 PM (ARG)

Platense vs. Talleres (Córdoba)

9:30 PM (ARG)

Vélez Sarsfield vs. Sarmiento (Junín)

9:30 PM (ARG)

Primera División de España

Elche vs. Almería

8:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

2:00 PM (ET)

1:00 PM (CDMX)

Girona vs. Getafe

10:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

4:00 PM (ET)

3:00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Manchester United vs. Liverpool

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Serie A de Italia

AS Roma vs. Cremonese

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Sampdoria vs. Juventus

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Bwin Liga de Portugal

Gil Vicente vs. FC Famalicao

9:15 PM (ESP)

4:15 PM (ARG)

3:15 PM (ET)

2:15 PM (CDMX)

Serie A de Brasil

Avaí vs. Internacional

8:00 PM (BRA)

Campeonato Uruguayo

Albion FC vs. Plaza Colonia

3:30 PM (URU)

Deportivo Maldonado vs. Peñarol

7:00 PM (URU)

Copa Chile

Universidad de Chile vs. Cobresal

6:00 PM (CHI)

Coquimbo Unido vs. Huachipato

8:30 PM (CHI)

Colombian Primera A

Deportivo Pasto vs. Once Caldas

8:00 PM (COL)

LigaPro de Ecuador

Guayaquil City FC vs. Independiente del Valle

7:00 PM (ECU)

Segunda División de España

Ponferradina vs. UD Ibiza

8:00 PM (ESP)

Málaga vs. Las Palmas

10:00 PM (ESP)

Primera Nacional de Argentina

Atlanta vs. Atletico Rafaela

7:00 PM (ARG)

Güemes vs. Tristán Suárez

9:00 PM (ARG)