Este martes 16 de agosto tendremos una jornada con algunos interesantes encuentros en las ligas más importantes del mundo. Todos los detalles, a continuación.

Liga Profesional De Argentina

Central Córdoba vs. Colón

4:30 PM (ARG)

Sarmiento (Junín) vs. Godoy Cruz

4:30 PM (ARG)

San Lorenzo vs. Platense

7:00 PM (ARG)

Independiente vs. Huracán

9:30 PM (ARG)

UEFA Champions League Qualifying

Bodo/Glimt vs. Dinamo Zagreb

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

FC Copenhagen vs. Trabzonspor

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Rangers vs. PSV Eindhoven

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Liga MX

Atlas vs. FC Juarez

8:00 PM (ET)

7:00 PM (CDMX)

Mazatlán FC vs. Querétaro

8:00 PM (ET)

7:00 PM (CDMX)

Puebla vs. Necaxa

10:05 PM (ET)

9:05 PM (CDMX)

Major League Soccer de EEUU

LAFC vs. D.C. United

10:30 PM (ET)

Copa Chile

Santiago Morning vs. Cobreloa

3:00 PM (CHI)

Audax Italiano vs. Universidad Católica

6:00 PM (CHI)

Universidad de Concepción vs. Magallanes

8:30 PM (CHI)

CONCACAF League

Sporting San Miguelito vs. Tauro FC

6:00 PM (ET, CAN)

5:00 PM (CDMX, PAN)

4:00 PM (GUA, NIC, CRC)

Comunicaciones vs. Diriangén

8:00 PM (ET, CAN)

7:00 PM (CDMX, PAN)

6:00 PM (GUA, NIC, CRC)

Pacific FC vs. Herediano

10:00 PM (ET, CAN)

9:00 PM (CDMX, PAN)

8:00 PM (GUA, NIC, CRC)

Ascenso BBVA MX

Mineros de Zacatecas vs. CA La Paz

5:05 PM (CDMX)

Cancún FC vs. Alebrijes de Oaxaca

7:05 PM (CDMX)

Raya2 vs. Venados FC

9:05 PM (CDMX)

Primera Nacional De Argentina

Agropecuario vs. Güemes

9:10 PM (ARG)