Este martes 23 de agosto tendremos una jornada con encuentros muy interesantes alrededor del mundo. Habrá Champions League, Liga MX, Primera División de Argentina, Copa de la Liga de Inglaterra y Concacaf League, entre otros eventos. Todos los detalles, a continuación.

Liga Profesional de Argentina

Patronato vs. Argentinos Juniors

7:00 PM (ARG)

Atlético Tucumán vs. Barracas Central

9:30 PM (ARG)

Gimnasia La Plata vs. Aldosivi

9:30 PM (ARG)

Amistosos Internacionales

Jamaica vs. Marruecos

5:00 PM (ESP)

12:00 PM (ARG)

11:00 AM (ET)

10:00 AM (CDMX)

Catar vs. Ghana

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

UEFA Champions League Qualifying

Benfica vs. Dynamo Kyiv

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Red Star Belgrade vs. Maccabi Haifa

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Viktoria Plzen vs. FK Qarabag

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

UEFA Europa Conference League Qualifying

Apoel Nicosia vs. Djurgardens IF

6:00 PM (ESP)

1:00 PM (ARG)

12:00 PM (ET)

11:00 AM (CDMX)

Copa De La Liga de Inglaterra

Walsall vs. Charlton Athletic

8:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

2:00 PM (ET)

1:00 PM (CDMX)

Sheffield Wednesday vs. Rochdale

8:30 PM (ESP)

3:30 PM (ARG)

2:30 PM (ET)

1:30 PM (CDMX)

Shrewsbury Town vs. Burnley

8:30 PM (ESP)

3:30 PM (ARG)

2:30 PM (ET)

1:30 PM (CDMX)

Barrow vs. Lincoln City

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Bolton Wanderers vs. Aston Villa

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Bradford City vs. Blackburn Rovers

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Cambridge United vs. Southampton

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Colchester United vs. Brentford

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Crawley Town vs. Fulham

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Derby County vs. West Bromwich Albion

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Fleetwood Town vs. Everton

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Gillingham vs. Exeter City

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Grimsby Town vs. Nottingham Forest

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Newport County vs. Portsmouth

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Norwich City vs. AFC Bournemouth

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Oxford United vs. Crystal Palace

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Rotherham United vs. Morecambe

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Stevenage vs. Peterborough United

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Stockport County vs. Leicester City

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Watford vs. Milton Keynes Dons

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Wolverhampton Wanderers vs. Preston North End

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Liga MX

Guadalajara vs. Monterrey

8:05 PM (ET)

7:05 PM (CDMX)

Querétaro vs. América

10:05 PM (ET)

9:05 PM (CDMX)

Liga Profesional Boliviana

Real Santa Cruz vs. Royal Pari

3:00 PM (BOL)

Oriente Petrolero vs. Universitario de Vinto

6:15 PM (BOL)

Aurora vs. Bolívar

8:30 PM (BOL)

CONCACAF League

Tauro FC vs. Sporting San Miguelito

6:00 PM (ET, CAN)

5:00 PM (CDMX, PAN)

4:00 PM (CRC, GUA)

Herediano vs. Pacific FC

8:15 PM (ET, CAN)

7:15 PM (CDMX, PAN)

6:15 PM (CRC, GUA)

Diriangén vs. Comunicaciones

10:30 PM (ET, CAN)

9:30 PM (CDMX, PAN)

8:30 PM (CRC, GUA)

Ascenso BBVA MX

U. de G. vs. Mineros de Zacatecas

5:05 PM (CDMX)

Correcaminos vs. Tlaxcala FC

7:05 PM (CDMX)

CA La Paz vs. Raya2

9:05 PM (CDMX)