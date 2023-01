Continúa la acción de la Premier League con imperdibles encuentros por la fecha 19. Además, tendremos una apasionante jornada de 32avos de final de la Copa del Rey.

Premier League de Inglaterra

Arsenal vs. Newcastle United

8:45 PM (ESP)

4:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Everton vs. Brighton & Hove Albion

8:45 PM (ESP)

4:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Leicester City vs. Fulham

8:45 PM (ESP)

4:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Manchester United vs. AFC Bournemouth

9:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Copa del Rey

Espanyol vs. Celta Vigo

7:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

FC Cartagena vs. Villarreal

7:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

La Nucía vs. Valencia

7:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Cacereno vs. Real Madrid

9:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Ceuta vs. Elche

9:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Levante vs. Getafe

9:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Sporting Gijón vs. Rayo Vallecano

9:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Super Lig de Turquía

Umraniyespor vs. Hatayspor

3:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

09:00 AM (ET)

08:00 AM (CDMX)

Antalyaspor vs. Fenerbahce

6:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

12:00 PM (ET)

11:00 AM (CDMX)

Super League de Grecia

OFI Crete vs. Volos NFC

3:30 PM (ESP)

11:30 AM (ARG)

09:30 AM (ET)

08:30 AM (CDMX)

Levadiakos vs. Panathinaikos

4:00 PM (ESP)

12:00 PM (ARG)

10:00 AM (ET)

09:00 AM (CDMX)

Pas Giannina vs. AEK Athens

7:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Ionikos FC vs. Olympiakos

8:30 PM (ESP)

4:30 PM (ARG)

02:30 PM (ET)

01:30 PM (CDMX)