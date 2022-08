Este martes 30 de agosto tendremos una jornada futbolística con grandes encuentros de Copa Libertadores, Premier League, Serie A y Copa de Alemania, entre otros. Todos los detalles, a continuación.

Copa Libertadores

Athletico Paranaense vs. Palmeiras

9:30 PM (BRA, ARG)

Premier League de Inglaterra

Crystal Palace vs. Brentford

8:30 PM (ESP)

3:30 PM (ARG)

2:30 PM (ET)

1:30 PM (CDMX)

Fulham vs. Brighton & Hove Albion

8:30 PM (ESP)

3:30 PM (ARG)

2:30 PM (ET)

1:30 PM (CDMX)

Southampton vs. Chelsea

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Leeds United vs. Everton

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

Serie A de Italia

Sassuolo vs. AC Milan

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

AS Roma vs. Monza

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Internazionale vs. Cremonese

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Copa de Alemania

Teutonia vs. RB Leipzig

8:46 PM (ESP)

3:46 PM (ARG)

2:46 PM (ET)

1:46 PM (CDMX)

Bwin Liga de Portugal

Benfica vs. Paços de Ferreira

9:15 PM (ESP)

4:15 PM (ARG)

3:15 PM (ET)

2:15 PM (CDMX)

Liga Profesional Boliviana

Royal Pari vs. Universitario de Vinto

3:00 PM (BOL)

The Strongest vs. Guabirá

6:00 PM (BOL)

Universitario de Sucre vs. Bolívar

8:15 PM (BOL)

Ascenso BBVA MX

Mineros de Zacatecas vs. Correcaminos

5:05 PM (CDMX)

Cancún FC vs. Venados FC

7:05 PM (CDMX)

Cimarrones de Sonora CA vs. La Paz

9:05 PM (CDMX)