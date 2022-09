Este martes 6 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con el inicio de la UEFA Champions League. Además, habrá Copa Libertadores y Liga MX, entre otros torneos. Todos los detalles, a continuación.

Copa Libertadores

Palmeiras vs. Athletico Paranaense

9:30 PM (ARG, BRA)

8:30 PM (ET)

7:30 PM (CDMX)

UEFA Champions League

Borussia Dortmund vs. FC Copenhagen

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Dinamo Zagreb vs. Chelsea

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Benfica vs. Maccabi Haifa

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Celtic vs. Real Madrid

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

FC Salzburg vs. AC Milan

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Paris Saint-Germain vs. Juventus

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

RB Leipzig vs. Shakhtar Donetsk

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Sevilla vs. Manchester City

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Liga MX

León vs. FC Juarez

8:00 PM (ET)

7:00 PM (CDMX)

Santos vs. Necaxa

8:05 PM (ET)

7:05 PM (CDMX)

América vs. Atlético San Luis

10:05 PM (ET)

9:05 PM (CDMX)

Monterrey vs. Cruz Azul

10:05 PM (ET)

9:05 PM (CDMX)

Colombian Primera A

Envigado vs. Rionegro Águilas

4:00 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Universitario de Vinto vs. Independiente Petrolero

7:00 PM (BOL)

Ascenso BBVA MX

U. de G. vs. Cancún FC

5:05 PM (CDMX)

Correcaminos vs. Pumas Tabasco

7:05 PM (CDMX)

CA La Paz vs. Tepatitlán FC

9:05 PM (CDMX)