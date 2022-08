Este martes 9 de agosto tendremos una jornada repleta de fútbol. Flamengo y Corinthians se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores; Nacional con Luis Suárez visita al Atlético Goianiense por la Copa Sudamericana; y PSV y Mónaco se miden por la fase clasificatoria de la UEFA Champions League, entre otros grandes duelos alrededor del mundo. Todos los detalles, a continuación.

Copa Libertadores

Flamengo vs. Corinthians

21:30 ARG, BRA

20:30 ET

19:30 CDMX

02:30 ESP

Copa Sudamericana

Atlético Goianiense vs. Nacional

19:15 ARG, URU, BRA

18:15 ET

17:15 CDMX

Independiente del Valle vs. Deportivo Táchira

21:30 ARG, BRA

20:30 ET, VEN

19:30 CDMX, ECU

02:30 ESP

Copa Argentina

Gimnasia (LP) vs. Patronato

16:10 ARG

15:10 ET

14:10 CDMX

21:10 ESP

Primera Nacional De Argentina

Almirante Brown vs. Independiente Rivadavia

21:30 ARG

UEFA Champions League Qualifying

Zalgiris Vilnius vs. Bodo vs. Glimt

13:00 ARG

12:00 ET

11:00 CDMX

18:00 ESP

Apollon Limassol vs. Maccabi Haifa

14:00 ARG

13:00 ET

12:00 CDMX

19:00 ESP

Pyunik vs. Red Star Belgrade

14:00 ARG

13:00 ET

12:00 CDMX

19:00 ESP

Viktoria Plzen vs. Sheriff Tiraspol

14:00 ARG

13:00 ET

12:00 CDMX

19:00 ESP

FC Midtjylland vs. Benfica

14:45 ARG

13:45 ET

12:45 CDMX

19:45 ESP

Dinamo Zagreb vs. Ludogorets Razgrad

15:00 ARG

14:00 ET

13:00 CDMX

20:00 ESP

Ferencvaros vs. FK Qarabag

15:00 ARG

14:00 ET

13:00 CDMX

20:00 ESP

PSV Eindhoven vs. AS Monaco

15:30 ARG

14:30 ET

13:30 CDMX

20:30 ESP

SK Sturm Graz vs. Dynamo Kyiv

15:30 ARG

14:30 ET

13:30 CDMX

20:30 ESP

Rangers vs. Union St.-Gilloise

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

UEFA Europa League Qualifying

Shkupi vs. Shamrock Rovers

16:00 ARG

15:00 ET

14:00 CDMX

21:00 ESP

UEFA Europa Conference League Qualifying

Gzira United vs. Wolfsberger

13:00 ARG

12:00 ET

11:00 CDMX

18:00 ESP

B36 Torshavn vs. Viborg FF

15:00 ARG

14:00 ET

13:00 CDMX

20:00 ESP

Copa de la Liga de Inglaterra

Shrewsbury Town vs. Carlisle United

15:30 ARG

14:30 ET

13:30 CDMX

20:30 ESP

Accrington Stanley vs. Tranmere Rovers

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

AFC Wimbledon vs. Gillingham

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Blackpool vs. Barrow

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Bolton Wanderers vs. Salford City

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Bradford City vs. Hull City

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Cardiff City vs. Portsmouth

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Charlton Athletic vs. Queens Park Rangers

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Cheltenham Town vs. Exeter City

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Crawley Town vs. Bristol Rovers

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Doncaster Rovers vs. Lincoln City

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Fleetwood Town vs. Wigan Athletic

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Forest Green Rovers vs. Leyton Orient

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Grimsby Town vs. Crewe Alexandra

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Harrogate Town vs. Stockport County

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Huddersfield Town vs. Preston North End

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Ipswich Town vs. Colchester United

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Luton Town vs. Newport County

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Mansfield Town vs. Derby County

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Milton Keynes Dons vs. Sutton United

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Morecambe vs. Stoke City

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Northampton Town vs. Wycombe Wanderers

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Norwich City vs. Birmingham City

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Oxford United vs. Swansea City

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Rochdale vs. Burton Albion

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Walsall vs. Swindon Town

15:45 ARG

14:45 ET

13:45 CDMX

20:45 ESP

Reading vs. Stevenage

16:0 ARG

15:00 ET

14:00 CDMX

21:00 ESP

Colombian Primera A

América de Cali vs. Rionegro Águilas

19:30 COL

Liga Profesional Boliviana

Real Tomayapo vs. Independiente Petrolero

18:00 BOL

Jorge Wilstermann vs. Oriente Petrolero

20:.15 BOL

Ascenso BBVA MX

Celaya vs. Tepatitlán FC

17:05 CDMX

Pumas Tabasco vs. Durango

19:05 CDMX

CA La Paz vs. Tlaxcala FC

21:05 CDMX

Primera División De Costa Rica

Herediano vs. Santos

20:00 CRC

Sporting San José vs. Alajuelense

20:00 CRC