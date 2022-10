Este miércoles 12 de octubre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de la UEFA Champions League, Liga Profesional de Argentina, Liga MX, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

UEFA Champions League

Atletico Madrid vs. Club Brugge

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Napoli vs. Ajax Amsterdam

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Barcelona vs. Internazionale

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Bayer Leverkusen vs. FC Porto

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Rangers vs. Liverpool

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Sporting CP vs. Marseille

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Tottenham Hotspur vs. Eintracht Frankfurt

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Viktoria Plzen vs. Bayern Munich

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Aldosivi vs. Banfield

2.00 PM (ARG)

Gimnasia La Plata vs. San Lorenzo

4.30 PM (ARG)

Sarmiento vs. Boca Juniors

4.30 PM (ARG)

Independiente vs. Barracas Central

7.00 PM (ARG)

River Plate vs. Platense

9.30 PM (ARG)

Liga MX

Puebla vs. América

8.06 PM (ET)

7.06 PM (CDMX)

Cruz Azul vs. Monterrey

10.06 PM (ET)

9.06 PM (CDMX)

Copa Do Brazil

Corinthians vs. Flamengo

9.45 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Tacuary vs. General Caballero JLM

5.00 PM (PAR)

Olimpia vs. Libertad

7.30 PM (PAR)

Campeonato Uruguayo

Plaza Colonia vs. Montevideo City Torque

12.15 PM (URU)

Boston River vs. Peñarol

7.00 PM (URU)

Defensor Sporting vs. Danubio

9.30 PM (URU)

Copa Chile

Huachipato vs. Magallanes

8.00 PM (CL)

Liga Betplay

Rionegro Águilas vs. Deportivo Cali

6.00 PM (COL)

América de Cali vs. Jaguares de Córdoba

8.05 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Guabirá vs. Universitario de Vinto

3.00 PM (BOL)

Universitario de Sucre vs. Always Ready

6.30 PM (BOL)

Blooming vs. Royal Pari

8.00 PM (BOL)

The Strongest vs. Bolívar

8.00 PM (BOL)

FIFA Under-17 Women's World Cup

Canada U17 vs. France U17

1.00 PM (ESP)

8.00 AM (ARG)

7.00 AM (ET)

6.00 AM (CDMX)

Mexico U17 vs. China PR U17

1.00 PM (ESP)

8.00 AM (ARG)

7.00 AM (ET)

6.00 AM (CDMX)

Japan U17 vs. Tanzania U17

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Spain U17 vs. Colombia U17

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Segunda División de España

Villarreal B vs. Ponferradina

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

FC Andorra vs. Burgos

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Leganés vs. Málaga

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Alavés vs. Albacete

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Real Oviedo vs. Huesca

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Tenerife vs. FC Cartagena

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Lugo vs. Las Palmas

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Racing Santander vs. Real Zaragoza

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Ascenso BBVA MX

CA La Paz vs. Tapatío

7.05 PM (CDMX)

Cimarrones de Sonora vs. Venados FC

9.05 PM (CDMX)

Primera División de El Salvador

Águila vs. Luis Angel Firpo

5.00 PM (ET)

6.00 PM (CDMX)

4.00 PM, (SAL)

Jocoro FC vs. Platense Zacatecoluca

5.00 PM (ET)

6.00 PM (CDMX)

4.00 PM, (SAL)

CD FAS vs. Metapán

5.15 PM (ET)

6.15 PM (CDMX)

4.15 PM, (SAL)

Once Deportivo vs. Alianza FC

5.30 PM (ET)

6.30 PM (CDMX)

4.30 PM, (SAL)

Santa Tecla vs. Atletico Marte

9.15 PM (ET)

8.30 PM (CDMX)

7.30 PM (SAL)

Liga Nacional de Guatemala

Cobán Imperial vs. Municipal

5.30 PM (ET)

6.30 PM (CDMX)

4.30 PM, (GUA)

Antigua vs. Deportivo Mixco

9.00 PM (ET)

8.00 PM (CDMX)

7.00 PM, (GUA)