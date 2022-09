Este miércoles 14 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de la UEFA Champions League, Liga Profesional de Argentina, MLS, Liga Uruguay , Liga MX, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

UEFA Champions League

AC Milan vs. Dinamo Zagreb

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Shakhtar Donetsk vs. Celtic

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Chelsea vs. FC Salzburg

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

FC Copenhagen vs. Sevilla

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Juventus vs. Benfica

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Maccabi Haifa vs. Paris Saint-Germain

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Manchester City vs. Borussia Dortmund

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Rangers vs. Napoli

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Real Madrid vs. RB Leipzig

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Aldosivi vs. Newell's Old Boys

2.00 PM (ARG)

Colón vs. San Lorenzo

4.30 PM (ARG)

River Plate vs. Banfield

7.00 PM (ARG)

Lanús vs. Boca Juniors

9.30 PM (ARG)

Campeones Cup

New York City FC vs. Atlas

7.30 PM (ET)

6.30 PM (CDMX)

Liga MX

América vs. Santos

10.05 PM (ET)

9.05 PM (CDMX)

FC Juárez vs. Pachuca

10.05 PM (ET)

9.05 PM (CDMX)

Major League Soccer de EE.UU.

Orlando City SC vs. Atlanta United FC

6.00 PM (ET)

5.00 PM (CDMX)

Austin FC vs. Real Salt Lake

9.15 PM (ET)

8.15 PM (CDMX)

Colorado Rapids vs. San Jose Earthquakes

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

Vancouver Whitecaps vs. LA Galaxy

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

Copa De Brasil

Flamengo vs. São Paulo

9.45 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Liberta vs. Tacuary

4.45 PM (PAR)

Cerro Porteño vs. Guaireña

7.15 PM (PAR)

Campeonato Uruguayo

Rentistas vs. Montevideo City Torque

1.00 PM (URU)

Albion FC vs. River Plate

3.30 PM (URU)

Nacional vs. Boston River

8.00 PM (URU)

Campeonato Chileno

Unión Española vs. La Serena

3.30 PM (CL)

Cobresal vs. Colo Colo

5.00 PM (CL)

Everton CD vs. Ñublense

6.00 PM (CL)

Universidad Católica vs. Huachipato

8.30 PM (CL)

Liga Betplay

Deportivo Cali vs. Deportivo Pasto

8.15 PM (COL)

Copa Betplay

Unión Magdalena vs. Atlético Junior

6.00 PM (COL)

Primera División de Venezuela

Academia Puerto Cabello vs. Deportivo La Guaira

5.00 PM (VEN)

Estudiantes de Mérida vs. Zamora

5.00 PM (VEN)

Hermanos Colmenarez vs. Aragua

5.00 PM (VEN)

Mineros de Guayana vs. Portuguesa

5.00 PM (VEN)

Monagas SC vs. Carabobo

5.00 PM (VEN)

Universidad Central vs. Metropolitanos FC

5.00 PM (VEN)

Zulia vs. Deportivo Táchira

5.00 PM (VEN)

CONCACAF League

Tauro FC vs. CD Motagua

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

9.00 PM (PAN)

8.00 PM (HON)

Ascenso BBVA MX

Durango vs. Raya2

5.00 PM (CDMX)

Alebrijes de Oaxaca vs. Atlante

7.05 PM (CDMX)

Cimarrones de Sonora vs. Tapatío

9.05 PM (CDMX)