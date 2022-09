Este jueves 15 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de la UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Liga Profesional de Argentina, Copa Argentina, Liga Uruguay , Liga MX, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

UEFA Europa League

AS Monaco vs. Ferencvaros

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

FC Midtjylland vs. Lazio

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Feyenoord Rotterdam vs. SK Sturm Graz

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

FK Qarabag vs. Nantes

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Olympiakos vs. SC Freiburg

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Real Sociedad vs. Omonia Nicosia

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Sheriff Tiraspol vs. Manchester United

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Trabzonspor vs. Red Star Belgrade

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

AS Roma vs. HJK Helsinki

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Bodo/Glimt vs. FC Zürich

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Braga vs. 1. FC Union Berlin

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Dynamo Kyiv vs. AEK Larnaca

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Real Betis vs. Ludogorets Razgrad

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Stade Rennais vs. Fenerbahce

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Union St.-Gilloise vs. Malmo FF

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

UEFA Europa Conference League

Apollon Limassol vs. SC Dnipro-1

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

AZ Alkmaar vs. FC Vaduz

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

CFR Cluj-Napoca vs. Sivasspor

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Djurgardens IF vs. Molde

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

KAA Gent vs. Shamrock Rovers

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Pyunik vs. Slovan Bratislava

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Slavia Prague vs. Ballkani

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Zalgiris Vilnius vs. FC Basel

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

FC Cologne vs. Slovacko

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

FCSB vs. Anderlecht

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Hapoel Be'er vs. Villarreal

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Istanbul Basaksehir vs. Fiorentina

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Lech Poznan vs. Austria Vienna

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Partizan Belgrade vs. Nice

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Rigas Futbola Skola vs. Heart of Midlothian

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Silkeborg IF vs. West Ham United

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Defensa y Justicia vs. Argentinos Juniors

7.00 PM (ARG)

Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata

7.00 PM (ARG)

Atlético Tucumán vs. Talleres de Córdoba

9.30 PM (ARG)

Gimnasia La Plata vs. Arsenal Sarandi

9.30 PM (ARG)

Copa Argentina

Vélez Sarsfield vs. Independiente

9.10 PM (ARG)

Liga MX

Cruz Azul vs. León

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

Copa De Brasil

Corinthians vs. Fluminense

8.00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Guarani vs. Sportivo Ameliano

4.45 PM (PAR)

Nacional vs. Olimpia

7.15 PM (PAR)

Campeonato Uruguayo

Cerrito vs. Fénix

12.30 PM (URU)

Liverpool vs. Peñarol

3.30 PM (URU)

Defensor Sporting vs. Cerro Largo

8.15 PM (URU)

Campeonato Chileno

Palestino vs. Universidad de Chile

3.30 PM (CHI)

Antofagasta vs. Curicó Unido

6.00 PM (CHI)

Liga Betplay

América de Cali vs. Deportivo Pereira

8.05 PM (COL)

CONCACAF League

Herediano vs. Real España

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

6.00 PM (HON)

6.00 PM (CRC)

Olimpia vs. Diriangén

10.15 PM (ET)

9.15 PM (CDMX)

8.15 PM (HON)

8.15 PM (NIC)

Ascenso BBVA MX

Tepatitlán FC vs. Venados FC

7.00 PM (CDMX)

Correcaminos vs. Dorados de Sinaloa

9.00 PM (CDMX)