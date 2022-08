Este miércoles 17 de agosto tendremos una jornada con algunos interesantes encuentros: Arsenal vs. River; Boca vs. Rosario Central; Dynamo Kyiv vs. Benfica; Toluca vs. Monterrey; Cruz Azul vs. Tijuana; y Pachuca vs. América, entre otros grandes duelos alrededor del mundo. Todos los detalles, a continuación.

Liga Profesional De Argentina

Newell's Old Boys vs. Lanús

4:30 PM (ARG)

Tigre vs. Atlético Tucumán

4:30 PM (ARG)

Arsenal Sarandi vs. River Plate

7:00 PM (ARG)

Boca Juniors vs. Rosario Central

9:30 PM (ARG)

UEFA Champions League Qualifying

FK Qarabag vs. Viktoria Plzen

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Dynamo Kyiv vs. Benfica

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Maccabi Haifa vs. Red Star Belgrade

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

UEFA Europa Conference League Qualifying

Djurgardens IF vs. Apoel Nicosia

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Liga MX

Toluca vs. Monterrey

8:00 PM (ET)

7:00 PM (CDMX)

Cruz Azul vs. Tijuana

10:05 PM (ET)

9:05 PM (CDMX)

Pachuca vs. América

10:05 PM (ET)

9:05 PM (CDMX)

Major League Soccer de EE.UU.

Atlanta United FC vs. New York Red Bulls

7:30 PM (ET)

Toronto FC vs. New England Revolution

7:30 PM (ET)

New York City FC vs. Charlotte FC

8:00 PM (ET)

FC Dallas vs. Philadelphia Union

9:00 PM (ET)

Vancouver Whitecaps vs. Colorado Rapids

10:00 PM (ET)

Copa Do Brazil

Fluminense vs. Fortaleza

8:00 PM (BRA)

Athletico Paranaense vs. Flamengo

9:30 PM (BRA)

Corinthians vs. Atlético Goianiense

9:30 PM (BRA)

Copa Chile

Antofagasta vs. Curicó Unido

5:00 PM (CHI)

Ñublense vs. Colo Colo

6:00 PM (CHI)

O'Higgins vs. Unión Española

8:30 PM (CHI)

Copa Colombia

Independiente Medellín vs. Deportes Tolima

6:00 PM (COL)

Fortaleza CEIF vs. Millonarios

8:15 PM (COL)

Women's International Champions Cup

Lyon vs. Chelsea

2:30 PM (ESP)

9:30 PM (ARG)

8:30 PM (ET)

7:30 PM (CDMX)

Portland Thorns FC vs. Monterrey

5:00 AM (ESP)

12:00 AM (ARG)

11:00 PM (ET)

10:00 PM (CDMX)

CONCACAF League

Cibao FC vs. CD Motagua

8:00 PM (ET)

7:00 PM (CDMX)

Verdes FC vs. Alianza FC

10:00 PM (ET)

9:00 PM (CDMX)

Ascenso BBVA MX

Durango vs. U. de G.

5:00 PM (CDMX)

Tlaxcala FC vs. Celaya

7:05 PM (CDMX)

Dorados de Sinaloa vs. Tapatío

9:05 PM (CDMX)