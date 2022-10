Una agenda cargadísima con partidos, será la que presenciarán todos los seguidores del fútbol este miércoles 19 de octubre con el desarrollo de los cotejos de la Liga de España, Premier League, Copa de Alemania, Liga Profesional de Argentina, Liga MX, entre otras competencias.

Primera División de España

Cádiz vs. Real Betis

7.00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Real Valladolid vs. Celta Vigo

7.00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Real Sociedad vs. Mallorca

8.00 PM (ESP)

3.00 PM (ARG)

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

Elche vs. Real Madrid

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

AFC Bournemouth vs. Southampton

8.30 PM (ESP)

3.30 PM (ARG)

2.30 PM (ET)

1.30 PM (CDMX)

Brentford vs. Chelsea

8.30 PM (ESP)

3.30 PM (ARG)

2.30 PM (ET)

1.30 PM (CDMX)

Liverpool vs. West Ham United

8.30 PM (ESP)

3.30 PM (ARG)

2.30 PM (ET)

1.30 PM (CDMX)

Newcastle United vs. Everton

8.30 PM (ESP)

3.30 PM (ARG)

2.30 PM (ET)

1.30 PM (CDMX)

Manchester United vs. Tottenham Hotspur

9.15 PM (ESP)

4.15 PM (ARG)

3.15 PM (ET)

2.15 PM (CDMX)

Copa del Rey

Amigó vs. Fuentes

7.30 PM (ESP)

2.30 PM (ARG)

1.30 PM (ET)

12.30 PM (CDMX)

CD 6 de Junio vs. Alcora

7.30 PM (ESP)

2.30 PM (ARG)

1.30 PM (ET)

12.30 PM (CDMX)

Algar vs. Melilla CD

8.00 PM (ESP)

3.00 PM (ARG)

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

Autol vs. Dinamo San Juan

8.00 PM (ESP)

3.00 PM (ARG)

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

Santa Amalia vs. Universitario FC

8.00 PM (ESP)

3.00 PM (ARG)

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

Velarde vs. Turégano

8.00 PM (ESP)

3.00 PM (ARG)

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

Barbadás vs. Atlético Lugones

8.30 PM (ESP)

3.30 PM (ARG)

2.30 PM (ET)

1.30 PM (CDMX)

Cazalegas vs. Los Yébenes San Bruno

8.30 PM (ESP)

3.30 PM (ARG)

2.30 PM (ET)

1.30 PM (CDMX)

CF Joventut Mollerussa vs. Cardassar

8.30 PM (ESP)

3.30 PM (ARG)

2.30 PM (ET)

1.30 PM (CDMX)

Montilla vs. Rincón

8.30 PM (ESP)

3.30 PM (ARG)

2.30 PM (ET)

1.30 PM (CDMX)

Coppa Italia

Spezia vs. Brescia

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Parma vs. Bari

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Udinese vs. Monza

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Copa de Alemania

Hannover 96 vs. Borussia Dortmund

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

SC Freiburg vs. St. Pauli

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

SC Paderborn 07 vs. Werder Bremen

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

SV Sandhausen vs. Karlsruher SC

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

1. FC Union Berlin vs. 1. FC Heidenheim

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

FC Augsburg vs. Bayern Munich

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

SSV Jahn Regensburg vs. Fortuna Düsseldorf

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

UEFA Champions League femenina

Bayern Munich vs. Rosengard

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

FC Zurich vs. Juventus

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Barcelona vs. Benfica

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Lyon vs. Arsenal

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Liga MX

Toluca vs. América

10.06 PM (ET)

9.06 PM (CMDX)

Liga Profesional de Argentina

Talleres vs. Unión

9.30 PM (ARG)

Copa De Brasil

Flamengo vs. Corinthians

9.45 PM (BRA)

Liga1 de Perú

San Martin vs. César Vallejo

12.45 PM (PER)

Carlos Stein vs. Deportivo Municipal

3.00 PM (PER)

Sport Huancayo vs. Ayacucho FC

3.00 PM (PER)

Melgar vs. Sport Boys

5.15 PM (PER)

Campeonato Chileno

Unión Española vs. Universidad Católica

7.00 PM (CL)

Liga Betplay

Millonarios vs. Deportivo Pereira

6.00 PM (COL)

Independiente Medellín vs. Bucaramanga

8.05 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Always Ready vs. Royal Pari

3.00 PM (BOL)

The Strongest vs. Real Santa Cruz

5.15 PM (BOL)

Nacional Potosí vs. Universitario de Sucre

7.00 PM (BOL)

Guabirá vs. Bolívar

8.30 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Carabobo vs. Metropolitanos FC

6.00 PM (VEN)

Monagas SC vs. Zamora

6.00 PM (VEN)

Ascenso BBVA MX

Venados FC vs. Tepatitlán FC

7.00 PM (CDMX)

Primera División de Costa Rica

Saprissa vs. Herediano

10.30 PM (ET)

9.30 PM (CDMX)

8.30 PM (CRC)

Primera División de El Salvador

CD Dragón vs. Platense Zacatecoluca

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (SAL)

CD FAS vs. Atlético Marte

5.15 PM (ET)

4.15 PM (CDMX)

3.15 PM (SAL)

Luis Angel Firpo vs. Jocoro FC

5.15 PM (ET)

4.15 PM (CDMX)

3.15 PM (SAL)

Alianza FC vs. Santa Tecla

9.15 PM (ET)

8.15 PM (CDMX)

7.15 PM (SAL)

Metapán vs. Once Deportivo

9.30 PM (ET)

8.30 PM (CDMX)

7.30 PM (SAL)

Primera División de Honduras

Olancho vs. C.D.Real Sociedad

9.00 PM (ET)

8.00 PM (CDMX)

7.00 PM (HON)

Real España vs. Olimpia

9.00 PM (ET)

8.00 PM (CDMX)

7.00 PM (HON)

Honduras Progreso vs. Victoria

9.15 PM (ET)

8.15 PM (CDMX)

7.15 PM (HON)

Vida vs. Marathon

9.30 PM (ET)

8.30 PM (CDMX)

7.30 PM (HON)