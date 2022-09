Este miércoles 21 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de algunos amistosos internacionales en compañía de la disputa de los partidos de la Liga 1 Betsson de Perú, Liga Betplay, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

Amistosos Internacionales

Brunei Darussalam vs. Maldives

10.00 AM (ESP)

5.00 AM (ARG)

4.00 AM (ET)

3.00 AM (CDMX)

Hong Kong vs. Myanmar

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Vietnam vs. Singapur

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

San Marino vs. Seychelles

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Liga de las Naciones de la UEFA

Escocia vs. Ucrania

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Amistoso

FC Cincinnati vs. Guadalajara

7.06 PM (ET)

6.06 PM (CDMX)

Nashville SC vs. América

9.06 PM (ET)

8.06 PM (CDMX)

Liga1 de Perú

Alianza Lima vs. Melgar

7.30 PM (PER)

Liga Betplay

Cortuluá vs. Deportivo Cali

2.00 PM (COL)

La Equidad vs. Deportivo Pasto

4.05 PM (COL)

América de Cali vs. Deportes Tolima

6.10 PM (COL)

Junior de Barranquilla vs. Millonarios

8.15 PM (COL)

Ascenso BBVA MX

Celaya vs. Alebrijes de Oaxaca

5.00 PM (CDMX)

CA La Paz vs. Pumas Tabasco

7.05 (CDMX)

Cimarrones de Sonora vs. Durango

9.05 (CDMX)

Dorados de Sinaloa vs. Mineros de Zacatecas

9.05 (CDMX)

Primera División de Costa Rica

Grecia vs. AD Guanacasteca

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

11.00 AM (CRC)

Guadalupe vs. San Carlos

7.00 PM (ET)

6.00 PM (CDMX)

5.00 PM (CRC)

Alajuelense vs. Perez Zeledon

9.00 PM (ET)

8.00 PM (CDMX)

7.00 PM (CRC)

Santos vs. Saprissa

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

8.00 PM (CRC)

Primera División de El Salvador

CD Dragon vs. Chalatenango

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (SAL)

Platense Zacatecoluca vs. Jocoro FC

5.15 PM (ET)

4.15 PM (CDMX)

3.15 PM (SAL)

Luis Angel Firpo vs. Aguila

9.00 PM (ET)

8.00 PM (CDMX)

7.00 PM (SAL)

Alianza FC vs. Atletico Marte

9.15 PM (ET)

8.15 PM (CDMX)

7.15 PM (SAL)

Metapan vs. Santa Tecla

9.30 PM (ET)

8.30 PM (CDMX)

7.30 PM (SAL)