Este miércoles 26 de octubre, los fanáticos del fútbol podrán cortar la semana con una serie de partidos bastante atractivos. En la agenda tendrán compromisos de la UEFA Champions League, Mundial Femenino Sub 17, Copa Argentina. Brasileirado, entre otras competencias.

UEFA Champions League

Club Brugge vs. FC Porto

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Internazionale vs. Viktoria Plzen

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Ajax Amsterdam vs. Liverpool

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Barcelona vs. Bayern Munich

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Eintracht Frankfurt vs. Marseille

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Napoli vs. Rangers

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Tottenham Hotspur vs. Sporting CP

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Amistosos internacionales

Arabia Saudita vs. Albania

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

UEFA Champions League femenina

Real Madrid vs. Paris Saint-Germain

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

St. Pölten vs. Roma

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Chelsea vs. Vllaznia

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Slavia Prague vs. VfL Wolfsburg

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

FIFA Under-17 Women's World Cup

Nigeria U17 vs. Colombia U17

1.00 PM (ESP)

8.00 AM (ARG)

7.00 AM (ET)

6.00 AM (CDMX)

Alemania U17 vs. España U17

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Copa Argentina

Banfield vs. Talleres

6.00 PM (ARG)

Patronato vs. Boca Juniors

9.30 PM (ARG)

Brasileirao

Botafogo vs. Red Bull Bragantino

7.30 PM (BRA)

Corinthians vs. Fluminense

9.45 PM (BRA)

Goiás vs. América Mineiro

9.45 PM (BRA)

Internacional vs. Ceará

9.45 PM (BRA)

Liga de Paraguay

12 de Octubre vs. Sportivo Ameliano

5.30 PM (PAR)

Resistencia SC vs. Olimpia

8.00 PM (PAR)

Copa Chile

Universidad de Chile vs. Unión Española

6.00 PM (CL)

Liga Betplay

Millonarios vs. Independiente Medellín

8.00 PM (COL)

CONCACAF League

Olimpia vs. Alajuelense

9.00 PM (ET)

8.00 PM (CDMX)

7.00 PM (HON)

7.00 PM (CRC)

Ascenso BBVA MX

Durango vs. Celaya

5.00 PM (CDMX)

Mineros de Zacatecas vs. Atlante

7.05 PM (CDMX)

Primera División de El Salvador

CD Dragón vs. CD FAS

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (SAL)

Platense Zacatecoluca vs. Alianza FC

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (SAL)

Atletico Marte vs. Aguila

9.30 PM (ET)

8.30 PM (CDMX)

7.30 PM (SAL)

Liga Nacional de Guatemala

Iztapa vs. Xelaju

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

12.00 PM (GUA)