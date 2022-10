Este sábado 1 de octubre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de LaLiga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga, la final de la Copa Sudamericana, Liga Profesional de Argentina, Liga MX, Liga Betplay entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

Copa Sudamericana

São Paulo vs. Independiente del Valle

5.00 PM (ARG)

5.00 PM (BRA)

4.00 PM (ET)

3.00 PM (ECU)

3.00 PM (COL)

3.00 PM (CDMX)

Primera División de España

Cádiz vs. Villarreal

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Getafe vs. Real Valladolid

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Sevilla vs. Atletico Madrid

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Mallorca vs. Barcelona

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Premier League

Arsenal vs. Tottenham Hotspur

1.30 PM (ESP)

8.30 AM (ARG)

7.30 AM (ET)

6.30 AM (CDMX)

AFC Bournemouth vs. Brentford

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Crystal Palace vs. Chelsea

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Fulham vs. Newcastle United

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Liverpool vs. Brighton & Hove Albion

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Southampton vs. Everton

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

West Ham United vs. Wolverhampton Wanderers

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Strasbourg vs. Stade Rennais

5.00 PM (ESP)

12.00 PM (ARG)

11.00 AM (ET)

10.00 AM (CDMX)

Paris Saint-Germain vs. Nice

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Napoli vs. Torino

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Internazionale vs. AS Roma

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Empolim vs. AC Milan

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Bundesliga

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Union Berlin

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

FC Cologne vs. Borussia Dortmund

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

RB Leipzig vs. VfL Bochum

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

SC Freiburg vs. Mainz

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

VfL Wolfsburg vs. VfB Stuttgart

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

Werder Bremen vs. Borussia Monchengladbach

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

bwin Liga de Portugal

Vizela vs. Portimonense

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

GD Chaves vs. Estoril

7.00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Guimaraes vs. Benfica

9.30 PM (ESP)

4.30 PM (ARG)

3.30 PM (ET)

2.30 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

SC Cambuur vs. PSV Eindhoven

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

FC Groningen vs. AZ Alkmaar

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Ajax Amsterdam vs. Go Ahead Eagles

8.00 PM (ESP)

3.00 PM (ARG)

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

FC Twente vs. Vitesse

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Central Córdoba vs. Sarmiento

1.00 PM (ARG)

Platense vs. Defensa y Justicia

1.00 PM (ARG)

San Lorenzo vs. Huracán

3.30 PM (ARG)

Banfield vs. Godoy Cruz

6.00 PM (ARG)

Arsenal Sarandi vs. Independiente

8.30 PM (ARG)

Primera Nacional de Argentina

Deportivo Madryn vs. Sacachispas

3.00 PM (ARG)

Almagro vs. Independiente Rivadavia

3.05 PM (ARG)

Villa Dálmine vs. Brown de Adrogué

3.30 PM (ARG)

Alvarado vs. Ferro Carril Oeste

4.00 PM (ARG)

Liga MX

Atlético San Luis vs. Tigres UANL

5.00 PM (CDMX)

Monterrey vs. Pachuca

5.05 PM (CDMX)

Atlas vs. Necaxa

7.05 PM (CDMX)

Cruz Azul vs. Guadalajara

9.05 PM (CDMX)

Major League Soccer de EE.UU.

New England Revolution vs. Atlanta United FC

1.30 PM (ET)

12.30 PM (CDMX)

Colorado Rapids vs. FC Dallas

3.30 PM (ET)

2.30 PM (CDMX)

Charlotte FC vs. Philadelphia Union

5.30 PM (ET)

4.30 PM (CDMX)

CF Montréal vs. D.C. United

7.30 PM (ET)

6.30 PM (CDMX)

Columbus Crew vs. New York Red Bulls

7.30 PM (ET)

6.30 PM (CDMX)

FC Cincinnati vs. Chicago Fire FC

7.30 PM (ET)

6.30 PM (CDMX)

San Jose Earthquakes vs. Minnesota United FC

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

Vancouver Whitecaps vs. Austin FC

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

LA Galaxy vs. Real Salt Lake

10.30 PM (ET)

9.30 PM (CDMX)

Brasileirao

Atlético Mineiro vs. Fluminense

3.00 PM (BRA)

Ceará vs. América Mineiro

3.00 PM (BRA)

Internacional vs. Santos

3.00 PM (BRA)

Athletico Paranaense vs. Juventude

7.00 PM (BRA)

Avaí vs. Atlético Goianiense

7.00 PM (BRA)

Flamengo vs. Red Bull Bragantino

7.00 PM (BRA)

Goiás vs. Fortaleza

7.00 PM (BRA)

Corinthians vs. Cuiabá

9.00 PM (BRA)

Campeonato Uruguayo

Montevideo City Torque vs. Cerrito

12.30 PM (URU)

Fénix vs. Nacional

6.00 PM (URU)

Defensor Sporting vs. Albion FC

8.30 PM (URU)

Campeonato Chileno

Huachipato vs. Antofagasta

12.00 PM (CL)

Palestino vs. Everton CD

3.00 PM (CL)

Curicó Unido vs. La Serena

8.00 PM (CL)

Liga Betplay

Cortuluá vs. Bucaramanga

2.00 PM (COL)

Once Caldas vs. Jaguares de Córdoba

4.05 PM (COL)

La Equidad vs. Millonarios

6.10 PM (COL)

Rionegro Águilas vs. Deportes Tolima

8.15 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Nacional Potosí vs. Royal Pari

3.00 PM (BOL)

Aurora vs. Atlético Palmaflor

5.15 PM (BOL)

Bolívar vs. Independiente Petrolero

7.30 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Monagas SC vs. Metropolitanos FC

5.00 PM (VEN)

Carabobo vs. Zamora

7.15 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

9 de Octubre vs. Liga de Quito

5.45 PM (ECU)

Mushuc Runa vs. Emelec

8.00 PM (ECU)