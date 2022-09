Este sábado 10 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de la Liga Profesional de Argentina, La Liga de España, Serie A, Ligue 1 de Francia, Bundesliga, Liga MX, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

Liga Profesional de Argentina

Central Córdoba vs. Godoy Cruz Antonio Tomba

3.30 PM (ARG)



San Lorenzo vs. Atlético Tucumán

6.00 PM (ARG)



Banfield vs. Colón (Santa Fe)

8.00 PM (ARG)



Primera Nacional de Argentina

Tristán Suárez vs. Villa Dálmine

3.00 PM (ARG)

Chacarita Juniors vs. All Boys

3.10 PM (ARG)



Agropecuario vs. Almirante Brown

3.30 PM (ARG)

Estudiantes de Buenos Aires vs. San Martín de San Juan

3.30 PM (ARG)

Defensores de Belgrano vs. Deportivo Riestra

5.10 PM (ARG)

Instituto de Córdoba vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy

8.40 PM (ARG)

Primera División de España

Rayo Vallecano vs. Valencia

2:00 PM (ESP)

9:00 AM (ARG)

8:00 AM (ET)

7:00 AM (CDMX)

Espanyol vs. Sevilla

4:15 PM (ESP)

11:15 AM (ARG)

10:15 AM (ET)

9:15 AM (CDMX)



Cádiz vs. Barcelona

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)



Atletico Madrid vs. Celta Vigo

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)



Ligue 1 de Francia

Paris Saint-Germain vs. Brest

5:00 PM (ESP)

12:00 PM (ARG)

11:00 AM (ET)

10:00 AM (CDMX)



Marsella vs. Lille

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Napoli vs. Spezia

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)



Inter vs. Torino

6:00 PM (ESP)

1:00 PM (ARG)

12:00 PM (ET)

11:00 AM (CDMX)



Sampdoria vs. AC Milan

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Bundesliga

Bayern Munich vs. VfB Stuttgart

3:30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)



Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg

3:30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

Hertha Berlin vs. Bayer Leverkusen

3:30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

RB Leipzig vs. Borussia Dortmund

3:30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)



TSG Hoffenheim vs. Mainz

3:30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

Schalke 04 vs. VfL Bochum

6:30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

bwin Liga de Portugal

FC Famalicao vs. Benfica

4:30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Sporting CP vs. Portimonense

7:00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

FC Porto vs. GD Chaves

9:30 PM (ESP)

4:30 PM (ARG)

3:30 PM (ET)

2:30 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

NEC Nijmegen vs. Fortuna Sittard

4:30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Ajax Amsterdam vs. Heerenveen

6:45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)



Excelsior vs. FC Emmen

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Liga MX

Querétaro vs. Santos

6.00 PM (ET)

5.00 PM (CDMX)

Necaxa vs. América

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

Tigres UANL vs. León

8.05 PM (ET)

7.05 PM (CDMX)

Guadalajara vs. Puebla

10.05 PM (ET)

9.05 PM (CDMX)

Toluca vs. Pumas UNAM

10.05 PM (ET)

9.05 PM (CDMX)



Major League Soccer de EE.UU.

Charlotte FC vs. New York City FC

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Nashville SC vs. LA Galaxy

3.30 PM (ET)

2.30 PM (CDMX)

New York Red Bulls vs. New England Revolution

6.00 PM (ET)

5.00 PM (CDMX)

Atlanta United FC vs. Toronto FC

7.30 PM (ET)

6.30 PM (CDMX)

FC Cincinnati vs. San Jose Earthquakes

7.30 PM (ET)

6.30 PM (CDMX)

Philadelphia Union vs. Orlando City SC

7.30 PM (ET)

6.30 PM (CDMX)

Chicago Fire FC vs. Inter Miami CF

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

Seattle Sounders FC vs. Austin FC

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

FC Dallas vs. LAFC

8.30 PM (ET)

7.30 PM (CDMX)

Houston Dynamo FC vs. Sporting Kansas City

8.30 PM (ET)

7.30 PM (CDMX)

Colorado Rapids vs. Vancouver Whitecaps

9.30 PM (ET)

8.30 PM (CDMX)

Real Salt Lake vs. D.C. United

9.30 PM (ET)

8.30 PM (CDMX)

Portland Timbers vs. Minnesota United FC

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

Brasileirao

Ceará vs. Santos

4.30 PM (BRA)

Internacional vs. Cuiabá

4.30 PM (BRA)

Fluminense vs. Fortaleza

7.00 PM (BRA)

Palmeiras vs. Juventude

9.00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Guaireña vs. Libertad

4.45 PM (PAR)

Tacuary vs. Guarani

7.15 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Alianza Atlético vs. ADT

1.15 PM (PER)

Alianza Lima vs. Academia Cantolao

3.30 PM (PER)



Campeonato Uruguayo

Wanderers vs. Danubio

10.00 AM (URU)

Boston River vs. Albion FC

3.00 PM (URU)

Plaza Colonia vs. Nacional

6.00 PM (URU)



Campeonato Chileno

La Serena vs. Universidad Católica

3.00 PM (CL)

Ñublense vs. Palestino

5.30 PM (CL)

Liga Betplay de Colombia

Cortuluá vs. Unión Magdalena

2.00 PM (COL)

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pereira

4.05 PM (COL)



Independiente Medellín vs. América de Cali

6.10 PM (COL)



Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto

8.15 PM (COL)



Liga Profesional Boliviana

Real Santa Cruz vs. Blooming

3.30 (BOL)

Bolívar vs. Universitario de Vinto

5.15 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Deportivo Táchira vs. Hermanos Colmenarez

3.00 PM (VEN)

Zamora vs. Caracas FC

7.30 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Orense vs. Gualaceo

2.00 PM (ECU)

Cumbayá vs. Guayaquil City FC

4.30 PM (ECU)

Barcelona SC vs. Macará

7.00 PM (ECU)