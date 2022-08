Este sábado 13 de agosto tendremos una jornada repleta de acción. Juegan Barcelona, Manchester United, PSG, Milan, Inter, Manchester City, Arsenal, River, Independiente, Pumas, América, Chivas, y otros grandes equipos alrededor del mundo, en sus respectivas ligas. Todos los detalles, a continuación.

Liga Profesional de Argentina

Defensa y Justicia vs. Tigre

ARG: 3:30 PM

Rosario Central vs. Barracas Central

ARG: 3:30 PM

Lanús vs. Independiente

ARG: 6:00 PM

River Plate vs. Newell's Old Boys

ARG: 8:30 PM

Primera División de España

Celta Vigo vs. Espanyol

ARG: 12:00 PM

ET: 11:00 AM

CDMX: 10:00 AM

ESP: 5:00 PM

Real Valladolid vs. Villarreal

ARG: 2:00 PM

ET: 1:00 PM

CDMX: 12:00 PM

ESP: 7:00 PM

Barcelona vs. Rayo Vallecano

ARG: 4:00 PM

ET: 3:00 PM

CDMX: 2:00 PM

ESP: 9:00 PM

Premier League de Inglaterra

Aston Villa vs. Everton

ARG: 8:30 AM

ET: 7:30 AM

CDMX: 6:30 AM

ESP: 1:30 PM

Arsenal vs. Leicester City

ARG: 11:00 AM

ET: 10:00 AM

CDMX: 09:00 AM

ESP: 4:00 PM

Brighton & Hove Albion vs. Newcastle United

ARG: 11:00 AM

ET: 10:00 AM

CDMX: 09:00 AM

ESP: 4:00 PM

Manchester City vs. AFC Bournemouth

ARG: 11:00 AM

ET: 10:00 AM

CDMX: 09:00 AM

ESP: 4:00 PM

Southampton vs. Leeds United

ARG: 11:00 AM

ET: 10:00 AM

CDMX: 09:00 AM

ESP: 4:00 PM

Wolverhampton Wanderers vs. Fulham

ARG: 11:00 AM

ET: 10:00 AM

CDMX: 09:00 AM

ESP: 4:00 PM

Brentford vs. Manchester United

ARG: 1:30 PM

ET: 12:30 PM

CDMX: 11:30 AM

ESP: 6:30 PM

Ligue 1 de Francia

AS Monaco vs. Stade Rennais

ARG: 12:00 PM

ET: 11:00 AM

CDMX: 10:00 AM

ESP: 5:00 PM

Paris Saint-Germain vs. Montpellier

ARG: 4:00 PM

ET: 3:00 PM

CDMX: 2:00 PM

ESP: 9:00 PM

Serie A de Italia

AC Milan vs. Udinese

ARG: 1:30 PM

ET: 12:30 PM

CDMX: 11:30 AM

ESP: 6:30 PM

Sampdoria vs. Atalanta

ARG: 1:30 PM

ET: 12:30 PM

CDMX: 11:30 AM

ESP: 6:30 PM

Lecce vs. Internazionale

ARG: 3:45 PM

ET: 2:45 PM

CDMX: 1:45 PM

ESP: 8:45 PM

Monza vs. Torino

ARG: 3:45 PM

ET: 2:45 PM

CDMX: 1:45 PM

ESP: 8:45 PM

German Bundesliga

Bayer Leverkusen vs. FC Augsburg

ARG: 10:30 AM

ET: 9:30 AM

CDMX: 8:30 AM

ESP: 3:30 PM

Hertha Berlin vs. Eintracht Frankfurt

ARG: 10:30 AM

ET: 9:30 AM

CDMX: 8:30 AM

ESP: 3:30 PM

RB Leipzig vs. FC Cologne

ARG: 10:30 AM

ET: 9:30 AM

CDMX: 8:30 AM

ESP: 3:30 PM

TSG Hoffenheim vs. VfL Bochum

ARG: 10:30 AM

ET: 9:30 AM

CDMX: 8:30 AM

ESP: 3:30 PM

Werder Bremen vs. VfB Stuttgart

ARG: 10:30 AM

ET: 9:30 AM

CDMX: 8:30 AM

ESP: 3:30 PM

Schalke 04 vs. Borussia Monchengladbach

ARG: 10:30 AM

ET: 9:30 AM

CDMX: 8:30 AM

ESP: 3:30 PM

Bwin Liga de Portugal

Casa Pia vs. Benfica

ARG: 2:00 PM

ET: 1:00 PM

CDMX: 12:00 PM

ESP: 7:00 PM

Sporting CP vs. Rio Ave

ARG: 4:30 PM

ET: 3:30 PM

CDMX: 2:30 PM

ESP: 9:30 PM

Eredivisie de Holanda

Go Ahead Eagles vs. PSV Eindhoven

ARG: 1:45 PM

ET: 12:45 PM

CDMX: 11:45 AM

ESP: 6:45 PM

FC Emmen vs. RKC Waalwijk

ARG: 3:00 PM

ET: 2:00 PM

CDMX: 1:00 PM

ESP: 8:00 PM

FC Utrecht vs. SC Cambuur

ARG: 3:00 PM

ET: 2:00 PM

CDMX: 1:00 PM

ESP: 8:00 PM

Feyenoord Rotterdam vs. Heerenveen

ARG: 4:00 PM

ET: 3:00 PM

CDMX: 2:00 PM

ESP: 9:00 PM

Liga MX

León vs. Mazatlán FC

ET: 6:00 PM

CDMX: 5:00 PM

Pumas UNAM vs. América

ET: 8:05 PM

CDMX: 7:05 PM

Guadalajara vs. Atlas

ET: 10:05 PM

CDMX: 9:05 PM

Major League Soccer de EEUU

New York Red Bulls vs. Orlando City SC

ET: 6:00 PM

FC Cincinnati vs. Atlanta United FC

ET: 7:30 PM

New England Revolution vs. D.C. United

ET: 7:30 PM

Philadelphia Union vs. Chicago Fire FC

ET: 7:30 PM

Toronto FC vs. Portland Timbers

ET: 7:30 PM

Inter Miami CF vs. New York City FC

ET: 8:00 PM

Austin FC vs. Sporting Kansas City

ET: 9:00 PM

Colorado Rapids vs. Columbus Crew

ET: 9:00 PM

FC Dallas vs. San Jose Earthquakes

ET: 9:00 PM

Houston Dynamo FC vs. CF Montréal

ET: 9:00 PM

LA Galaxy vs. Vancouver Whitecaps

ET: 10:00 PM

LAFC vs. Charlotte FC

ET: 10:30 PM

Serie A de Brasil

Goiás vs. Avaí

BRA: 4:30 PM

Corinthians vs. Palmeiras

BRA: 7:00 PM

Cuiabá vs. Juventude

BRA: 8:30 PM

Botafogo vs. Atlético Goianiense

BRA: 9:00 PM

Liga de Paraguay

Libertad vs. Sol de América

PAR: 4:30 PM

Guaireña vs. 12 de Octubre

PAR: 7:00 PM

Liga1 De Perú

Sporting Cristal vs. Carlos Stein

PER: 11:00 AM

Carlos A. Mannucci vs. San Martin

PER: 1:15 PM

Ayacucho FC vs. ADT

PER: 3:30 PM

Universitario vs. Deportivo Binacional

PER: 7:00 PM

Campeonato Uruguayo

Rentistas vs. Danubio

URU: 3:30 PM

Peñarol vs. Albion FC

URU: 6:30 PM

Campeonato Chileno

Audax Italiano vs. Everton CD

CHI: 1:15 PM

Curicó Unido vs. Universidad de Chile

CHI: 3:45 PM

Unión La Calera vs. Antofagasta

CHI: 8:30 PM

Colombian Primera A

Cortuluá vs. Alianza Petrolera

COL: 3:15 PM

Independiente Santa Fe vs. Deportes Tolima

COL: 5:30 PM

Atlético Junior vs. Independiente Medellín

COL: 7:45 PM

Liga Profesional Boliviana

Real Santa Cruz vs. Bolívar

BOL: 3:00 PM

The Strongest vs. Atlético Palmaflor

BOL: 5:15 PM

Guabirá vs. Independiente Petrolero

BOL: 7:30 PM

Primera División de Venezuela

Deportivo La Guaira vs. Caracas FC

VEN: 5:00 PM

Academia Puerto Cabello vs. Mineros de Guayana

VEN: 7:15 PM

LigaPro de Ecuador

Independiente del Valle vs. Gualaceo

ECU: 3:00 PM

9 de Octubre vs. Aucas

ECU: 5:30 PM

Barcelona SC vs. Universidad Católica (Quito)

ECU: 8:00 PM

Segunda División de España

Eibar vs. Tenerife

ESP: 5:00 PM

Mirandés vs. Sporting Gijón

ESP: 7:00 PM

Leganés vs. Alavés

ESP: 9:00 PM

Las Palmas vs. Real Zaragoza

ESP: 11:00 PM

Primera División de Costa Rica

Santos vs. Alajuelense

CRC: 6:00 PM

Liga Nacional de Guatemala

Santa Lucía Cotzumalguapa vs. Comunicaciones

GUA: 1:00 PM

Municipal vs. Malacateco

GUA: 3:00 PM

Deportivo Mixco vs. Xinabajul

GUA: 6:00 PM

Xelaju vs. Guastatoya

GUA: 8:00 PM

Primera División de Honduras

UPNFM vs. Honduras Progreso

HON: 5:00 PM

Vida vs. C.D.Real Sociedad

HON: 7:30 PM

Primera Nacional de Argentina

Sacachispas vs. Belgrano (Córdoba)

ARG: 2:10 PM

Deportivo Maipú vs. Temperley

ARG: 3:00 PM

Quilmes vs. Flandria

ARG: 3:00 PM

Instituto (Córdoba) vs. Deportivo Riestra

ARG: 6:10 PM