Comienza un nuevo fin de semana y este sábado 15 de octubre la pelota rodará en las principales ligas. Acá te dejamos la programación para esta jornada que contará con los partidos de la Primera División de España, Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Liga MX, Liga Profesional de Argentina, entre otras competencias.

FIFA Under-17 Women's World Cup

China PR U17 vs. Colombia U17

1.00 PM (ESP)

8.00 AM (ARG)

7.00 AM (ET)

6.00 AM (CDMX)

Francia U17 vs. Tanzania U17

1.00 PM (ESP)

8.00 AM (ARG)

7.00 AM (ET)

6.00 AM (CDMX)

Japón U17 vs. Canadá U17

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

España U17 vs. Mexico U17

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Primera División de España

Girona vs. Cádiz

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Valencia vs. Elche

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Mallorca vs. Sevilla

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Athletic Club vs. Atletico Madrid

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Leicester City vs. Crystal Palace

1.30 PM (ESP)

8.30 AM (ARG)

7.30 AM (ET)

6.30 AM (CDMX)

Fulham vs. AFC Bournemouth

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Wolverhampton Wanderers vs. Nottingham Forest

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Tottenham Hotspur vs. Everton

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Lorient vs. Stade de Reims

5.00 PM (ESP)

12.00 PM (ARG)

11.00 AM (ET)

10.00 AM (CDMX)

Lens vs. Montpellier

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Empoli vs. Monza

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Torino vs. Juventus

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Atalanta vs. Sassuolo

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Bundesliga

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

VfB Stuttgart vs. VfL Bochum

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

VfL Wolfsburg vs. Borussia Monchengladbach

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

Werder Bremen vs. Mainz

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

RB Leipzig vs. Hertha Berlin

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Portuguese Taca de Portugal

Fontinhas vs. Arouca

11.00 AM (ESP)

6.00 AM (ARG)

5.00 AM (ET)

4.00 AM (CDMX)

Nacional de Madeira vs. Oliveirense

12.00 PM (ESP)

7.00 AM (ARG)

6.00 AM (ET)

5.00 AM (CDMX)

Canelas 2010 vs. Guimaraes

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Mafra vs. Maritimo

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Sanjoanense vs. Os Belenenses

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Serpa vs. Gil Vicente

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Trofense vs. FC Famalicao

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

FC Penafiel vs. Vizela

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Imortal vs. SC Farense

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Viseu vs. Oriental Dragon

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Tondela vs. Santa Clara

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

FC Caldas vs. Benfica

9.45 PM (ESP)

4.45 PM (ARG)

3.45 PM (ET)

2.45 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

Fortuna Sittard vs. RKC Waalwijk

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

Go Ahead Eagles vs. Heerenveen

8.00 PM (ESP)

3.00 PM (ARG)

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

SC Cambuur vs. Vitesse

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Liga MX

Monterrey vs. Cruz Azul

7.06 PM (ET)

6.06 PM (CDMX)

América vs. Puebla

9.06 PM (ET)

8.06 PM (CDMX)

Major League Soccer de EE.UU.

New York Red Bulls vs. FC Cincinnati

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

LA Galaxy vs. Nashville SC

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Brasileirao

Goiás vs. Corinthians

7.00 PM (BRA)

América Mineiro vs. Fortaleza

8.30 PM (BRA)

Flamengo vs. Atlético Mineiro

8.30 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Resistencia SC vs. Tacuary

5.00 PM (PAR)

General Caballero JLM vs. Sportivo Ameliano

7.30 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo

1.00 PM (PER)

Sport Boys vs. Sporting Cristal

3.30 PM (PER)

Deportivo Binacional vs. UTC

6.00 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Rentistas vs. Fénix

4.00 PM (URU)

Deportivo Maldonado vs. Defensor Sporting

6.30 PM (URU)

Campeonato Chileno

Antofagasta vs. Palestino

12.30 PM (CL)

Liga Betplay

Deportivo Pasto vs. Rionegro Águilas

6.05 PM (COL)

Bucaramanga vs. La Equidad

8.10 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Universitario de Vinto vs. The Strongest

3.00 PM (BOL)

Bolívar vs. Nacional Potosí

5.15 PM (BOL)

Royal Pari vs. Guabirá

7.30 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Monagas SC vs. Carabobo

5.00 PM (VEN)

Zamora vs. Metropolitanos FC

7.15 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Gualaceo vs. Delfín

6.00 PM (ECU)

Liga de Quito vs. Guayaquil City FC

6.00 PM (ECU)

Orense vs. Deportivo Cuenca

6.00 PM (ECU)

Primera Nacional de Argentina

Estudiantes vs. Chaco For Ever

6.10 PM (ARG)

All Boys vs. Defensores de Belgrano

8.10 PM (ARG)

Segunda División de España

FC Andorra vs. Alavés

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Real Zaragoza vs. Villarreal B

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Huesca vs. Racing Santander

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Ponferradina vs. Las Palmas

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Albacete vs. Real Oviedo

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)