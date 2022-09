Este sábado 17 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones LaLiga el retorno de las actividades de la Premier League y las emociones de la Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Liga MX, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

Primera División de España

Mallorca vs. Almería

2:00 PM (ESP)

9:00 AM (ARG)

8:00 AM (ET)

7:00 AM (CDMX)

Barcelona vs. Elche

4:15 PM (ESP)

11:15 AM (ARG)

10:15 AM (ET)

9:15 AM (CDMX)

Valencia vs. Celta Vigo

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Athletic Club vs. Rayo Vallecano

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Wolverhampton Wanderers vs. Manchester City

1:30 PM (ESP)

8:30 AM (ARG)

7:30 AM (ET)

6:30 AM (CDMX)

Newcastle United vs. AFC Bournemouth

4:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

Tottenham Hotspur vs. Leicester City

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Montpellier vs. Strasbourg

5:00 PM (ESP)

12:00 PM (ARG)

11:00 AM (ET)

10:00 AM (CDMX)

Lille vs. Toulouse

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Bolonia vs. Empoli

3:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

9:00 AM (ET)

8:00 AM (CDMX)

Spezia vs. Sampdoria

6:00 PM (ESP)

1:00 PM (ARG)

12:00 PM (ET)

11:00 AM (CDMX)

Torino vs. Sassuolo

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Bundesliga

Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen

3:30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

Borussia Dortmund vs. Schalke 04

3:30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

FC Augsburg vs. Bayern Munich

3:30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt

3:30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

Borussia Monchengladbach vs. RB Leipzig

6:30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

bwin Liga de Portugal

Gil Vicente vs. Rio Ave

4:30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Santa Clara vs. Paços de Ferreira

4:30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Estoril vs. FC Porto

7:00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Boavista vs. Sporting CP

9:30 PM (ESP)

4:30 PM (ARG)

3:30 PM (ET)

2:30 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

Sparta Rotterdam vs. FC Groningen

4:30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Vitesse vs. FC Volendam

6:45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

RKC Waalwijk vs. SC Cambuur

8:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

2:00 PM (ET)

1:00 PM (CDMX)

Fortuna Sittard vs. Excelsior

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Barracas Central vs. Godoy Cruz Antonio Tomba

3.30 PM (ARG)

Newell's Old Boys vs. Sarmiento (Junín)

8.30 PM (ARG)

Primera Nacional de Argentina

Temperley vs. Sacachispas

3.30 PM (ARG)

Alvarado vs. Quilmes

5.40 PM (ARG)

All Boys vs. Guillermo Brown

7.40 PM (ARG)

Villa Dálmine vs. San Martín de Tucumán

9.40 PM (ARG)

Liga MX

Monterrey vs. Atlas

8.05 PM (ET)

7.05 PM (CDMX)

América vs. Guadalajara

9.00 PM (ET)

8.00 PM (CDMX)

Major League Soccer de EE.UU.

New York City FC vs. New York Red Bulls

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Atlanta United FC vs. Philadelphia Union

3.30 PM (ET)

2.30 PM (CDMX)

New England Revolution vs. CF Montréal

7.30 PM (ET)

6.30 PM (CDMX)

Orlando City SC vs. Toronto FC

7.30 PM (ET)

6.30 PM (CDMX)

Chicago Fire FC vs. Charlotte FC

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

Sporting Kansas City vs. Minnesota United FC

8.30 PM (ET)

7.30 PM (CDMX)

Austin FC vs. Nashville SC

9.00 PM (ET)

8.00 PM (CDMX)

Real Salt Lake vs. FC Cincinnati

9.30 PM (ET)

8.30 PM (CDMX)

Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders FC

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

LA Galaxy vs. Colorado Rapids

10.30 PM (ET)

9.30 PM (CDMX)

San Jose Earthquakes vs. FC Dallas

10.30 PM (ET)

9.30 PM (CDMX)

Brasileirao

Avaí vs. Atlético Mineiro

4.30 PM (BRA)

Botafogo vs. Coritiba

7.00 PM (BRA)

Liga1 de Perú

César Vallejo vs. Sport Huancayo

1.15 PM (PER)

Cienciano del Cusco vs. Melgar

3.30 PM (PER)

Universitario vs. Atlético Grau

7.00 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Plaza Colonia vs. Deportivo Maldonado

10.00 AM (URU)

River Plate vs. Nacional

4.00 PM (URU)

Wanderers vs. Rentistas

7.00 PM (URU)

Liga Betplay

Envigado vs. Cortuluá

2.00 PM (COL)

Deportes Tolima vs. Once Caldas

4.05 PM (COL)

Unión Magdalena vs. Jaguares de Córdoba

6.10 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Always Ready vs. Aurora

3.00 PM (BOL)

Universitario de Sucre vs. Guabirá

5.15 PM (BOL)

Blooming vs. Independiente Petrolero

7.30 PM (BOL)

LigaPro de Ecuador

Macará vs. Gualaceo

1.00 PM (ECU)

Delfín vs. 9 de Octubre

3.30 PM (ECU)

Liga de Quito vs. Independiente del Valle

6.00 PM (ECU)

Segunda División de España

Villarreal B vs. Lugo

2:00 PM (ESP)

9:00 AM (ARG)

8:00 AM (ET)

7:00 AM (CDMX)

Real Oviedo vs. UD Ibiza

4:15 PM (ESP)

11:15 AM (ARG)

10:15 AM (ET)

9:15 AM (CDMX)