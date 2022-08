Este sábado 20 de agosto tendremos una jornada repleta de fútbol. Todos los partidos del día, a continuación.

______________________________________________________

Liga Profesionalde Argentina

Colón (Santa Fe) vs. Tigre

6:00 PM (ARG)

Huracán vs. Newell's Old Boys

8:30 PM (ARG)

______________________________________________________

Amistosos Internacionales

Ghana vs. Jamaica

5:00 PM (ESP)

12:00 PM (ARG)

11:00 AM (ET)

10:00 AM (CDMX)

Catar vs. Marruecos

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

______________________________________________________

Primera División de España

Osasuna vs. Cádiz

5:30 PM (ESP)

12:30 PM (ARG)

11:30 AM (ET)

10:30 AM (CDMX)

Mallorca vs. Real Betis

7:30 PM (ESP)

2:30 PM (ARG)

1:30 PM (ET)

12:30 PM (CDMX)

Celta Vigo vs. Real Madrid

10:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

4:00 PM (ET)

3:00 PM (CDMX)

______________________________________________________

Premier League de Inglaterra

Tottenham Hotspur vs. Wolverhampton

1:30 PM (ESP)

8:30 AM (ARG)

7:30 AM (ET)

6:30 AM (CDMX)

Crystal Palace vs. Aston Villa

4:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

Everton vs. Nottingham Forest

4:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

Fulham vs. Brentford

4:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

Leicester City vs. Southampton

4:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

AFC Bournemouth vs. Arsenal

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

______________________________________________________

Ligue 1 de Francia

AS Monaco vs. Lens

5:00 PM (ESP)

12:00 PM (ARG)

11:00 AM (ET)

10:00 AM (CDMX)

Marseille vs. Nantes

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

______________________________________________________

Serie A de Italia

Torino vs. Lazio

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Udinese vs. Salernitana

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Internazionale vs. Spezia

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Sassuolo vs. Lecce

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

______________________________________________________

German Bundesliga

Bayer Leverkusen vs. TSG Hoffenheim

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

Borussia Dortmund vs. Werder Bremen

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

FC Augsburg vs. Mainz

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

VfL Wolfsburg vs. Schalke 04

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

1. FC Union Berlin vs. RB Leipzig

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

______________________________________________________

Bwin Liga de Portugal

Santa Clara vs. Arouca

4:30 PM (ESP)

11:30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

GD Chaves vs. Vizela

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

FC Porto vs. Sporting CP

9:30 PM (ESP)

4:30 PM (ARG)

3:30 PM (ET)

2:30 PM (CDMX)

______________________________________________________

Eredivisie de Holanda

Vitesse vs. Heerenveen

4:30 PM (ESP)

11:30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Fortuna Sittard vs. SC Cambuur

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

FC Emmen vs. FC Utrecht

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

______________________________________________________

Liga MX

Querétaro vs. Tijuana

6:00 PM (ET)

5:00 PM (CDMX)

Atlas vs. Puebla

8:05 PM (ET)

7:05 PM (CDMX)

Monterrey vs. Tigres UANL

8:05 PM (ET)

7:05 PM (CDMX)

América vs. Cruz Azul

10:05 PM (ET)

9:05 PM (CDMX)

FC Juarez vs. Mazatlán FC

10:05 PM (ET)

9:05 PM (CDMX)

______________________________________________________

Major League Soccer de EE.UU.

New York Red Bulls vs. FC Cincinnati

6:00 PM (ET)

CF Montréal vs. New England Revolution

7:30 PM (ET)

D.C. United vs. Philadelphia Union

7:30 PM (ET)

Inter Miami CF vs. Toronto FC

8:00 PM (ET)

Minnesota United FC vs. Austin FC

8:00 PM (ET)

Colorado Rapids vs. Houston Dynamo FC

9:00 PM (ET)

Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps

10:00 PM (ET)

San Jose Earthquakes vs. LAFC

10:00 PM (ET)

______________________________________________________

Serie A de Brasil

Atlético Mineiro vs. Goiás

4:30 PM (BRA)

Fluminense vs. Coritiba

7:00 PM (BRA)

______________________________________________________

Liga de Paraguay

General Caballero JLM vs. Olimpia

4:00 PM (PAR)

12 de Octubre vs. Tacuary

6:30 PM (PAR)

______________________________________________________

Liga1 de Perú

Deportivo Municipal vs. Alianza Atlético

1:15 PM (PER)

Cienciano del Cusco vs. Atlético Grau

2:30 PM (PER)

______________________________________________________

Campeonato Uruguayo

Rentistas vs. Liverpool

10:00 AM (URU)

Fénix vs. River Plate

3:00 PM (URU)

Nacional vs. Wanderers

6:00 PM (URU)

______________________________________________________

Copa Chile

Magallanes vs. Universidad de Concepción

1:15 PM (CHI)

Cobreloa vs. Santiago Morning

3:45 PM (CHI)

Universidad Católica vs. Audax Italiano

6:30 PM (CHI)

______________________________________________________

Colombian Primera A

Deportivo Pereira vs. Cortuluá

2:00 PM (COL)

Patriotas vs. Rionegro Águilas

4:05 PM (COL)

Millonarios vs. Jaguares de Córdoba

6:10 PM (COL)

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe

8:15 PM (COL)

______________________________________________________

Liga Profesional Boliviana

Royal Pari vs. The Strongest

3:00 PM (BOL)

Bolívar vs. Oriente Petrolero

5:15 PM (BOL)

Jorge Wilstermann vs. Universitario de Sucre

7:30 PM (BOL)

______________________________________________________

Primera División de Venezuela

Universidad Central vs. Portuguesa

5:00 PM (VEN)

Carabobo vs. Metropolitanos FC

7:15 PM (VEN)

______________________________________________________

LigaPro de Ecuador

Orense vs. Barcelona SC

3:00 PM (ECU)

Liga de Quito vs. Cumbayá

5:30 PM (ECU)

Macará vs. Aucas

8:00 PM (ECU)

______________________________________________________

Segunda División de España

Sporting Gijón vs. FC Andorra

5:30 PM (ESP)

Albacete vs. Burgos

7:30 PM (ESP)

Real Zaragoza vs. Levante

7:30 PM (ESP)

Granada vs. Racing Santander

9:00 PM (ESP)

______________________________________________________

Primera División de Costa Rica

Santos vs. Herediano

6:00 PM (CRC)

Saprissa vs. Perez Zeledon

8:00 PM (CRC)

San Carlos vs. Grecia

8:15 PM (CRC)

______________________________________________________

Liga Nacional de Guatemala

Antigua vs. Achuapa

6:00 PM (GUA)

Deportivo Mixco vs. Xelaju

6:00 PM (GUA)

Comunicaciones vs. Municipal

8:00 PM (GUA)

______________________________________________________

Primera División de Honduras

Marathon vs. Vida

3:30 PM (HON)

UPNFM vs. CD Motagua

7:00 PM (HON)

Victoria vs. Honduras Progreso

7:30 PM (HON)

______________________________________________________

Primera Nacional de Argentina

Gimnasia (Mendoza) vs. Defensores de Belgrano

2:10 PM (ARG)

Deportivo Riestra vs. Agropecuario

3:00 PM (ARG)

Flandria vs. Independiente Rivadavia

3:00 PM (ARG)

Villa Dálmine vs. Sacachispas

3:00 PM (ARG)

San Martín (San Juan) vs. Guillermo Brown

3:45 PM (ARG)

Temperley vs. Quilmes

6:10 PM (ARG)

All Boys vs. San Martín (Tucumán)

8:10 PM (ARG)