Este sábado 22 de octubre los fanáticos del fútbol tendrán una agenda cargada con el desarrollo de los partidos de la Liga Española, Premier League, Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Liga Profesional de Argentina, Liga de Chile, Liga Betplay entre otras competencias.

Amistosos internacionales

Arabia Saudita vs. Macedonia del Norte

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Primera División de España

Rayo Vallecano vs. Cádiz

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Real Valladolid vs. Real Sociedad

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Valencia vs. Mallorca

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Real Madrid vs. Sevilla

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Nottingham Forest vs. Liverpool

1.30 PM (ESP)

8.30 AM (ARG)

7.30 AM (ET)

6.30 AM (CDMX)

Everton vs. Crystal Palace

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Manchester City vs. Brighton & Hove Albion

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Chelsea vs. Manchester United

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Montpellier vs. Lyon

5.00 PM (ESP)

12.00 PM (ARG)

11.00 AM (ET)

10.00 AM (CDMX)

Marseille vs. Lens

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Salernitana vs. Spezia

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

AC Milan vs. Monza

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Fiorentina vs. Internazionale

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Bundesliga

Bayer Leverkusen vs. VfL Wolfsburg

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

Borussia Dortmund vs. VfB Stuttgart

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

FC Augsburg vs. RB Leipzig

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

SC Freiburg vs. Werder Bremen

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

TSG Hoffenheim vs. Bayern Munich

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

Borussia Monchengladbach vs. Eintracht Frankfurt

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

FIFA Under-17 Women's World Cup

Colombia U17 vs. Tanzania U17

1.00 PM (ESP)

8.00 AM (ARG)

7.00 AM (ET)

6.00 AM (CDMX)

Japón U17 vs. España U17

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Unión vs. Central Córdoba

2.00 PM (ARG)

Defensa y Justicia vs. Atlético Tucumán

4.30 PM (ARG)

Estudiantes de La Plata vs. Godoy Cruz

4.30 PM (ARG)

San Lorenzo vs. Aldosivi

4.30 PM (ARG)

Argentinos Juniors vs. Vélez Sarsfield

7.30 PM (ARG)

Primera Nacional de Argentina

Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia

4.50 PM (ARG)

San Martín vs. Defensores de Belgrano

9.10 PM (ARG)

Liga MX

América vs. Toluca

9.06 PM (ET)

8.06 PM (CDMX)

Brasileirao

Red Bull Bragantino vs. Athletico Paranaense

4.30 PM (BRA)

América Mineiro vs. Flamengo

7.00 PM (BRA)

Santos vs. Corinthians

7.00 PM (BRA)

Palmeiras vs. Avaí

9.00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Sportivo Ameliano vs. Resistencia SC

5.00 PM (PAR)

Olimpia vs. General Caballero JLM

7.30 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Deportivo Municipal vs. San Martin

1.15 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Defensor Sporting vs. Rentistas

4.30 PM (URU)

Cerro Largo vs. Peñarol

7.00 PM (URU)

Campeonato Chileno

Ñublense vs. Huachipato

5.30 PM (CL)

Universidad de Chile vs. Everton CD

8.00 PM (CL)

Liga Betplay

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Cali

2.00 PM (COL)

América de Cali vs. Deportivo Pasto

4.05 PM (COL)

Deportes Tolima vs. Millonarios

6.10 PM (COL)

Independiente Medellín vs. Jaguares de Córdoba

8.15 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Bolívar vs. Real Santa Cruz

4.00 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Metropolitanos FC vs. Monagas SC

6.00 PM (VEN)

Zamora vs. Carabobo

6.00 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Macará vs. Liga de Quito

1.00 PM (ECU)

Emelec vs. Técnico Universitario

3.30 PM (ECU)

Cumbayá vs. Barcelona SC

6.00 PM (ECU)

Segunda División de España

Villarreal B vs. FC Andorra

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Alavés vs. Sporting Gijón

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Mirandés vs. Huesca

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

UD Ibiza vs. Levante

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)