Este sábado 24 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de algunos amistosos internacionales en compañía de la disputa de los partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA, Liga Profesional de Argentina, Liga MX, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

Amistosos internacionales

Laos vs. Maldives

9.00 AM (ESP)

5.00 AM (ARG)

4.00 AM (ET)

3.00 AM (CDMX)

Hong Kong vs. Myanmar

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Mali vs. Zambia

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Singapur vs. India

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Indonesia vs. Curacao

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Sudáfrica vs. Sierra Leone

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Kirguistán vs. Russia

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Costa de Marfil vs. Togo

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Bolivia vs. Senegal

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (BOL)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Tanzania vs. Uganda

7.00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Colombia vs. Guatemala

1.00 AM del domingo (ESP)

8.30 PM (ARG)

7.30 PM (ET)

6.30 PM (COL)

6.30 PM (CDMX)

México vs. Perú

3.00 AM del domingo (ESP)

10.00 PM (ARG)

9.00 PM (ET)

8.00 PM (PER)

8.00 PM (CDMX)

Nueva Zelanda vs. Australia

5.00 AM del domingo (ESP)

12.00 AM del domingo (ARG)

11.00 PM (ET)

10.00 PM (CDMX)

Liga de las Naciones de la UEFA

Armenia vs. Ucrania

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Irlanda Del Norte vs. Kosovo

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Eslovenia vs. Noruega

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Chipre vs. Grecia

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

República Checa vs. Portugal

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Israel vs. Albania

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Escocia vs. Irlanda

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Serbia vs. Suecia

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

España vs. Suiza

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Amistoso

Galatasaray vs. Istanbulspor

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Defensa y Justicia vs. Patronato

1.00 PM (ARG)

Sarmiento vs.Arsenal Sarandi

1.00 PM (ARG)

Lanús vs. San Lorenzo

3.30 PM (ARG)

River Plate vs. Talleres

6.00 PM (ARG)

Independiente vs. Newell's Old Boys

8.30 PM (ARG)

Primera Nacional de Argentina

Agropecuario vs. Flandria

3.30 PM (ARG)

Chacarita Juniors vs. Deportivo Riestra

3.30 PM (ARG)

Estudiantes de Buenos Aires vs. San Telmo

3.30 PM (ARG)

San Martín de Tucumán vs. Almirante Brown

4.00 PM (ARG)

Major League Soccer de EE.UU.

San Jose Earthquakes vs. LA Galaxy

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

Liga de Paraguay

12 de Octubre vs. Sol de América

5.00 PM (PAR)

Liga1 de Perú

César Vallejo vs. Melgar

3.30 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Liverpool vs. Wanderers

11.00 AM (URU)

Danubio vs. River Plate

4.00 PM (URU)

Peñarol vs. Montevideo City Torque

7.00 PM (URU)

Copa Chile

Huachipato vs. Ñublense

8.00 PM (CL)

Liga Betplay

Bucaramanga vs. Once Caldas

2.00 PM (COL)

Millonarios vs. América de Cali

4.30 PM (COL)

LigaPro de Ecuador

Universidad Católica vs. 9 de Octubre

4.30 PM (ECU)

Independiente del Valle vs. Macará

7.00 PM (ECU)

Segunda División de España

Huesca vs. Leganés

2:00 PM (ESP)

9:00 AM (ARG)

8:00 AM (ET)

7:00 AM (CDMX)

Mirandés vs. Real Zaragoza

4:15 PM (ESP)

11:15 AM (ARG)

10:15 AM (ET)

9:15 AM (CDMX)

Málaga vs. Villarreal B

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Ponferradina vs. Tenerife

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Ascenso BBVA MX

Alebrijes de Oaxaca vs. Tlaxcala FC

5.05 PM (CDMX)

Pumas Tabasco vs. Cimarrones de Sonora

7.05 PM (CDMX)

Mineros de Zacatecas vs. Atlético Morelia

9.05 PM (CDMX)

Primera División de Costa Rica

Guadalupe vs. Grecia

7.00 PM (ET)

6.00 PM (CDMX)

5.00 PM (CRC)

Perez Zeledon vs. Herediano

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

8.00 PM (CRC)

San Carlos vs. Alajuelense

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

8.00 PM (CRC)

Primera División de El Salvador

Atletico Marte vs. Santa Tecla

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (SAL)

Jocoro FC vs. Aguila

5.15 PM (ET)

4.15 PM (CDMX)

3.15 PM (SAL)

Chalatenango vs. Platense Zacatecoluca

8.30 PM (ET)

7.30 PM (CDMX)

6.30 PM (SAL)

Luis Angel Firpo vs. CD Dragon

9.00 PM (ET)

8.00 PM (CDMX)

7.00 PM (SAL)

Metapan vs. CD FAS

9.00 PM (ET)

8.00 PM (CDMX)

7.00 PM (SAL)