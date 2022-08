Este sábado 24 de agosto tendremos una jornada repleta de fútbol. Habrá partidos de Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 y otros grandes torneos alrededor del mundo. Todos los detalles, a continuación.

Liga Profesional de Argentina

San Lorenzo vs. Rosario Central

1:00 PM (ARG)

Banfield vs. Defensa y Justicia

3:30 PM (ARG)

Newell's Old Boys vs. Godoy Cruz Antonio Tomba

3:30 PM (ARG)

Argentinos Juniors vs. Platense

6:00 PM (ARG)

Talleres (Córdoba) vs. Racing Club

6:00 PM (ARG)

Tigre vs. River Plate

8:30 PM (ARG)

Primera División de España

Elche vs. Real Sociedad

5:30 PM (ESP)

12:30 PM (ARG)

11:30 AM (ET)

10:30 AM (CDMX)

Rayo Vallecano vs. Mallorca

7:30 PM (ESP)

2:30 PM (ARG)

1:30 PM (ET)

12:30 PM (CDMX)

Almería vs. Sevilla

10:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

4:00 PM (ET)

3:00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Southampton vs. Manchester United

1:30 PM (ESP)

8:30 AM (ARG)

7:30 AM (ET)

6:30 AM (CDMX)

Brentford vs. Everton

4:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

Brighton & Hove Albion vs. Leeds United

4:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

Chelsea vs. Leicester City

4:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

Liverpool vs. AFC Bournemouth

4:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

Manchester City vs. Crystal Palace

4:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

10:00 AM (ET)

9:00 AM (CDMX)

Arsenal vs. Fulham

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

AJ Auxerre vs. Strasbourg

5:00 PM (ESP)

12:00 PM (ARG)

11:00 AM (ET)

10:00 AM (CDMX)

Lens vs. Stade Rennais

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Cremonese vs. Torino

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Juventus vs. AS Roma

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

AC Milan vs. Bolonia

8:45 pm (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

Spezia vs. Sassuolo

8:45 pm (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

German Bundesliga

Hertha Berlin vs. Borussia Dortmund

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

Mainz vs. Bayer Leverkusen

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

Schalke 04 vs. 1. FC Union Berlin

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg

3:30 PM (ESP)

10:30 AM (ARG)

9:30 AM (ET)

8:30 AM (CDMX)

Bayern Munich vs. Borussia Monchengladbach

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Bwin Liga de Portugal

Maritimo vs. Portimonense

4:30 PM (ESP)

11:30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Boavista vs. Benfica

7:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Sporting CP vs. GD Chaves

9:30 PM (ESP)

4:30 PM (ARG)

3:30 PM (ET)

2:30 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

Go Ahead Eagles vs. Sparta Rotterdam

4:30 PM (ESP)

11:30 AM (ARG)

10:30 AM (ET)

9:30 AM (CDMX)

Vitesse vs. RKC Waalwijk

6:45 PM (ESP)

1:45 PM (ARG)

12:45 PM (ET)

11:45 AM (CDMX)

Feyenoord Rotterdam vs. FC Emmen

8:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

2:00 PM (ET)

1:00 PM (CDMX)

Heerenveen vs. Fortuna Sittard

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Liga MX

Cruz Azul vs. Querétaro

6:00 PM (ET)

5:00 PM (CDMX)

Tigres UANL vs. Necaxa

8:05 PM (ET)

7:05 PM (CDMX)

Guadalajara vs. Pumas UNAM

10:05 PM (ET)

9:05 PM (CDMX)

Major League Soccer de EE.UU.

Minnesota United FC vs. Houston Dynamo FC

3:30 PM (ET)

Charlotte FC vs. Toronto FC

7:00 PM (ET)

New York Red Bulls vs. Inter Miami CF

7:00 PM (ET)

FC Cincinnati vs. Columbus Crew

7:30 PM (ET)

Philadelphia Union vs. Colorado Rapids

7:30 PM (ET)

Chicago Fire FC vs. CF Montréal

8:00 PM (ET)

Sporting Kansas City vs. San Jose Earthquakes

8:30 PM (ET)

FC Dallas vs. Real Salt Lake

9:00 PM (ET)

Vancouver Whitecaps vs. Nashville SC

10:00 PM (ET)

Serie A de Brasil

Coritiba vs. Avaí

4:30 PM (BRA)

Goiás vs. Atlético Goianiense

4:30 PM (BRA)

Fluminense vs. Palmeiras

7:00 PM (BRA)

Ceará vs. Athletico Paranaense

9:00 PM (BRA)

Liga de Paraguay

Libertad vs. Guarani

4:00 PM (PAR)

Olimpia vs. Resistencia SC

6:30 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Carlos A. Mannucci vs. Deportivo Municipal

1:15 PM (PER)

Sport Huancayo vs. Academia Cantolao

3:30 PM (PER)

Universitario vs. Ayacucho FC

7:00 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Wanderers vs. Albion FC

10:00 AM (URU)

Rentistas vs. Cerrito

3:00 PM (URU)

Montevideo City Torque vs. Nacional

6:30 PM (URU)

Campeonato Chileno

Palestino vs. Curicó Unido

12:00 PM (CHI)

Universidad de Chile vs. Universidad Católica

3:00 PM (CHI)

Coquimbo Unido vs. O'Higgins

6:00 PM (CHI)

Colombian Primera A

Independiente Santa Fe vs. Patriotas

3:30 PM (COL)

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto

5:45 PM (COL)

Atlético Nacional vs. Bucaramanga

8:00 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Atlético Palmaflor vs. Guabirá

3:00 PM (BOL)

Real Tomayapo vs. The Strongest

5:15 PM (BOL)

Blooming vs. Universitario de Sucre

8:15 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Metropolitanos FC vs. Monagas SC

5:00 PM (VEN)

Portuguesa vs. Caracas FC

7:15 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Cumbayá vs. Delfín

3:00 PM (ECU)

Aucas vs. Guayaquil City FC

5:30 PM (ECU)

9 de Octubre vs. Emelec

8:00 PM (ECU)

Segunda División de España

Sporting Gijón vs. Burgos

5:30 PM (ESP)

Lugo vs. Leganés

7:30 PM (ESP)

Mirandés vs. Málaga

7:30 PM (ESP)

Levante vs. Tenerife

10:00 PM (ESP)

Primera División de Costa Rica

Grecia vs. Puntarenas

11:00 AM (CRC)

Sporting San José vs. AD Guanacasteca

5:00 PM (CRC)

Perez Zeledon vs. San Carlos

7:00 PM (CRC)

Guadalupe vs. Santos

7:30 PM (CRC)

Liga Nacional de Guatemala

Coban Imperial vs. Comunicaciones

3:30 PM (GUA)

Xelaju vs. Xinabajul

8:00 PM (GUA)

Primera División de Honduras

Victoria vs. C.D.Real Sociedad

7:30 PM (HON)

Primera Nacional de Argentina

Ferro Carril Oeste vs. Flandria

2:10 PM (ARG)

Brown (Adrogué) vs. Gimnasia (Mendoza)

3:00 PM (ARG)

Deportivo Maipú vs. Deportivo Madryn

3:00 PM (ARG)

Tristán Suárez vs. Deportivo Riestra

3:00 PM (ARG)

Mitre (Santiago del Estero) vs. Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

4:30 PM (ARG)

Chacarita Juniors vs. San Telmo

5:00 PM (ARG)

Agropecuario vs. Belgrano (Córdoba)

6:10 PM (ARG)

Santamarina vs. Atlanta

8:30 PM (ARG)