Llega un nuevo fin de semana y este sábado 29 de octubre, los futboleros tendrán una agenda bastante cargada con grandes partidos. Acá en Bolavip te dejamos los juegos que se realizarán durante esta jornada y que hacen parte de la Liga de España, Copa Libertadores, Premier League, Ligue 1, Serie A, Brasileirao, Liga Betplay, entre otras competencias.

Primera División de España

Almería vs. Celta Vigo

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Cádiz vs. Atletico Madrid

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Sevilla vs. Rayo Vallecano

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Valencia vs. Barcelona

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

Leicester City vs. Manchester City

1.30 PM (ESP)

8.30 AM (ARG)

7.30 AM (ET)

6.30 AM (CDMX)

AFC Bournemouth vs. Tottenham Hotspur

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Brentford vs. Wolverhampton Wanderers

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Brighton & Hove Albion vs. Chelsea

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Crystal Palace vs. Southampton

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Newcastle United vs. Aston Villa

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Fulham vs. Everton

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Liverpool vs. Leeds United

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Paris Saint-Germain vs. Troyes

5.00 PM (ESP)

12.00 PM (ARG)

11.00 AM (ET)

10.00 AM (CDMX)

Strasbourg vs. Marseille

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Napoli vs. Sassuolo

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Lecce vs. Juventus

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Internazionale vs. Sampdoria

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Bundesliga

Bayern Munich vs. Mainz

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

VfL Wolfsburg vs. VfL Bochum

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Copa Libertadores

Flamengo vs. Athletico Paranaense

10.00 PM (ESP)

5.00 PM (ARG)

5.00 PM (BRA)

4.00 PM (ET)

3.00 PM (CDMX)

Brasileirao

Goiás vs. Corinthians

7.30 PM (BRA)

Liga1 de Perú

César Vallejo vs. Deportivo Municipal

1.00 PM (PER)

Academia Cantolao vs. Ayacucho FC

3.30 PM (PER)

Sport Huancayo vs. Sport Boys

3.30 PM (PER)

Campeonato Chileno

Cobresal vs. Palestino

8.00 PM (CL)

Liga Betplay

Envigado vs. Deportes Tolima

4.00 PM (COL)

Deportivo Cali vs. Patriotas

6.05 PM (COL)

Primera Nacional de Argentina

Estudiantes de Buenos Aires vs. Gimnasia de Mendoza

9.10 PM (ARG)

Segunda División de España

FC Andorra vs. Ponferradina

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Huesca vs. Las Palmas

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Alavés vs. Real Oviedo

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Leganés vs. Racing Santander

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Burgos vs. UD Ibiza

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Ascenso BBVA MX

Celaya vs. Durango

5.00 PM (CDMX)

Atlante vs. Mineros de Zacatecas

7.15 PM (CDMX)

Liga Nacional de Guatemala

Municipal vs. Comunicaciones

5.00 PM (ET)

4.00 PM (CDMX)

3.00 PM (GUA)

Xelaju vs. Deportivo Mixco

10.00 PM (ET)

9.00 PM (CDMX)

8.00 PM (GUA)

Primera División de Honduras

Real España vs. Vida

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

6.00 PM (HON)

Victoria vs. Marathon

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

6.00 PM (HON)