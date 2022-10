Este sábado 8 de octubre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga, Liga Profesional de Argentina, Liga MX, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

Primera División de España

Almería vs. Rayo Vallecano

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Atletico Madrid vs. Girona

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Sevilla vs. Athletic Club

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Getafe vs. Real Madrid

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Premier League de Inglaterra

AFC Bournemouth vs. Leicester City

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Chelsea vs. Wolverhampton Wanderers

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Manchester City vs. Southampton

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Newcastle United vs. Brentford

4.00 PM (ESP)

11.00 AM (ARG)

10.00 AM (ET)

9.00 AM (CDMX)

Brighton & Hove Albion vs. Tottenham Hotspur

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Marseille vs. AC Ajaccio

5.00 PM (ESP)

12.00 PM (ARG)

11.00 AM (ET)

10.00 AM (CDMX)

Stade de Reims vs. Paris Saint-Germain

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Sassuolo vs. Internazionale

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

AC Milan vs. Juventus

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Bolonia vs. Sampdoria

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Bundesliga

Bayer Leverkusen vs. Schalke 04

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

Mainz vs. RB Leipzig

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt

3.30 PM (ESP)

10.30 AM (ARG)

9.30 AM (ET)

8.30 AM (CDMX)

Borussia Dortmund vs. Bayern Munich

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

bwin Liga de Portugal

Santa Clara vs. Sporting CP

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Benfica vs. Rio Ave

7.00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Portimonense vs. FC Porto

7.00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Paços de Ferreira vs. Guimaraes

9.30 PM (ESP)

4.30 PM (ARG)

3.30 PM (ET)

2.30 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

FC Volendam vs. Ajax Amsterdam

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Sparta Rotterdam vs. FC Emmen

6.45 PM (ESP)

1.45 PM (ARG)

12.45 PM (ET)

11.45 AM (CDMX)

NEC Nijmegen vs. Excelsior

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Barracas Central vs. Sarmiento

1.00 PM (ARG)

San Lorenzo vs. Vélez Sarsfield

4.00 PM (ARG)

Unión vs. Arsenal Sarandi

6.15 PM (ARG)

Platense vs. Colón

8.30 PM (ARG)

Primera Nacional de Argentina

Agropecuario vs. Deportivo Morón

3.00 PM (ARG)

Atletico Rafaela vs. Deportivo Riestra

3.00 PM (ARG)

Brown de Adrogué vs. Almirante Brown

3.00 PM (ARG)

Chacarita Juniors vs. Villa Dálmine

3.00 PM (ARG)

Estudiantes de Buenos Aires vs. All Boys

3.00 PM (ARG)

Quilmes vs. Deportivo Maipú

3.00 PM (ARG)

San Martín de San Juan vs. San Telmo

3.00 PM (ARG)

Liga MX

Tigres UANL vs. Necaxa

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

Cruz Azul vs. León

10.15 PM (ET)

9.15 PM (CDMX)

Brasileirao

Cuiabá vs. Flamengo

7.00 PM (BRA)

Corinthians vs. Athletico Paranaense

9.00 PM (BRA)

Liga1 de Perú

Academia Cantolao vs. César Vallejo

1.15 PM (PER)

Melgar vs. Ayacucho FC

7.00 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Rentistas vs. River Plate

11.00 AM (URU)

Danubio vs. Fénix

4.00 PM (URU)

Nacional vs. Defensor Sporting

7.30 PM (URU)

Campeonato Chileno

Universidad Católica vs. Ñublense

3.00 PM (CL)

Unión Española vs. O'Higgins

8.00 PM (CL)

Liga Betplay

Cortuluá vs. Once Caldas

2.00 PM (COL)

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

8.00 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Always Ready vs. The Strongest

3.00 PM (BOL)

Real Santa Cruz vs. Nacional Potosí

3.00 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Metropolitanos FC vs. Zamora

5.00 PM (VEN)

Carabobo vs. Monagas SC

7.15 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Cumbayá vs. Universidad Católica

1.00 PM (ECU)

Macará vs. 9 de Octubre

3.30 PM (ECU)

Deportivo Cuenca vs. Barcelona SC

6.00 PM (ECU)

Amistoso Internacional Femenino

Australia vs. Sudáfrica

1.30 PM (ESP)

8.30 AM (ARG)

7.30 AM (ET)

6.30 AM (CDMX)

Segunda División de España

Ponferradina vs. Granada

4.15 PM (ESP)

11.15 AM (ARG)

10.15 AM (ET)

9.15 AM (CDMX)

Huesca vs. Lugo

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Las Palmas vs. UD Ibiza

6.30 PM (ESP)

1.30 PM (ARG)

12.30 PM (ET)

11.30 AM (CDMX)

Burgos vs. Alavés

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)