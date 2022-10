Este viernes 21 de octubre los fanáticos del fútbol tendrán una agenda cargada con el desarrollo de los partidos de la Ligue 1, Serie A, Bundesliga, Liga Betplay entre otras competencias.

Ligue 1 de Francia

AC Ajaccio vs. Paris Saint-Germain

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Juventus vs. Empoli

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Bundesliga

Mainz vs. FC Cologne

8.30 PM (ESP)

3.30 PM (ARG)

2.30 PM (ET)

1.30 PM (CDMX)

FIFA Under-17 Women's World Cup

Estados Unidos U17 vs. Nigeria U17

1.00 PM (ESP)

8.00 AM (ARG)

7.00 AM (ET)

6.00 AM (CDMX)

Alemania U17 vs. Brasil U17

4.30 PM (ESP)

11.30 AM (ARG)

10.30 AM (ET)

9.30 AM (CDMX)

Liga de Paraguay

Guaireña vs. Sol de América

5.00 PM (PAR)

Tacuary vs. 12 de Octubre

7.30 PM (PAR)

Campeonato Uruguayo

River Plate vs. Montevideo City Torque

3.15 PM (URU)

Campeonato Chileno

O'Higgins vs. Cobresal

7.30 PM (CL)

Liga Betplay

La Equidad vs. Unión Magdalena

6.05 PM (COL)

Rionegro Águilas vs. Envigado

8.10 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Oriente Petrolero vs. Jorge Wilstermann

8.00 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Deportivo La Guaira vs. Caracas FC

6.00 PM (VEN)

Hermanos Colmenarez vs. Estudiantes de Mérida

6.00 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Deportivo Cuenca vs. Mushuc Runa

7.00 PM (ECU)

Segunda División de España

Granada vs. Real Zaragoza

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Ascenso BBVA MX

Atlético Morelia vs. Alebrijes de Oaxaca

7.00 PM (CDMX)

Dorados de Sinaloa vs. Durango

9.15 PM (CDMX)