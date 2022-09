Este viernes 23 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de algunos amistosos internacionales en compañía de la disputa de los partidos de la Liga de las Naciones de la UEFA, Liga Profesional de Argentina, Liga MX, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

Amistosos internacionales

Camerún vs. Uzbekistán

8.00 AM (ESP)

3.00 AM (ARG)

2.00 AM (ET)

1.00 AM (CDMX)

Corea del Sur vs. Costa Rica

1.00 PM (ESP)

8.00 AM (ARG)

7.00 AM (ET)

6.00 AM (CDMX)

5.00 AM (CRC)

RD del Congo vs. Burkina Faso

2.00 PM (ESP)

9.00 AM (ARG)

8.00 AM (ET)

7.00 AM (CDMX)

Japón vs. Estados Unidos

2.25 PM (ESP)

9.25 AM (ARG)

8.25 AM (ET)

7.25 AM (CDMX)

Ethiopia vs. Sudan

3.00 PM (ESP)

10.00 AM (ARG)

9.00 AM (ET)

8.00 AM (CDMX)

Irak vs. Omán

5.00 PM (ESP)

12.00 PM (ARG)

11.00 AM (ET)

10.00 AM (CDMX)

Baréin vs. Cabo Verde

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Irán vs. Uruguay

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

1.00 PM (URU)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Paraguay vs. Emiratos Árabes Unidos

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (PAR)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Catar vs. Canadá

7.00 PM (ESP)

2.00 PM (ARG)

1.00 PM (ET)

12.00 PM (CDMX)

Egipto vs. Niger

8.00 PM (ESP)

3.00 PM (ARG)

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

Jordania vs. Siria

8.00 PM (ESP)

3.00 PM (ARG)

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

Arabia Saudita vs. Ecuador

8.00 PM (ESP)

3.00 PM (ARG)

2.00 PM (ET)

1.00 PM (CDMX)

1.00 PM (ECU)

Brasil vs. Ghana

8.30 PM (ESP)

3.30 PM (ARG)

3.30 PM (BRA)

2.30 PM (ET)

1.30 PM (CDMX)

Argelia vs. Guinea

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Mali vs. Zambia

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Marruecos vs. Chile

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

4.00 PM (CL)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Argentina vs. Honduras

2.00 AM (ESP-Sábado)

9.00 PM (ARG)

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

Liga de las Naciones de la UEFA

Estonia vs. Malta

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Georgia vs. North Macedonia

6.00 PM (ESP)

1.00 PM (ARG)

12.00 PM (ET)

11.00 AM (CDMX)

Bosnia y Herzegovina vs. Montenegro

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Bulgaria vs. Gibraltar

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Finlandia vs. Rumania

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Alemania vs. Hungría

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Italia vs. Inglaterra

8.45 PM (ESP)

3.45 PM (ARG)

2.45 PM (ET)

1.45 PM (CDMX)

Liga MX

Necaxa vs. Mazatlán FC

8.00 PM (ET)

7.00 PM (CDMX)

Puebla vs. Pumas UNAM

10.05 PM (ET)

9.05 PM (CDMX)

Liga Profesional de Argentina

Godoy Cruz Antonio Tomba vs. Boca Juniors

7.00 PM (ARG)

Huracán vs. Banfield

7.00 PM (ARG)

Primera Nacional de Argentina

Quilmes vs. Almagro

5.00 PM (ARG)

Liga de Paraguay

Sportivo Ameliano vs. Guaireña

5.00 PM (PAR)

General Caballero JLM vs. Guarani

7.30 PM (PAR)

Campeonato Uruguayo

Deportivo Maldonado vs. Boston River

7.00 PM (URU)

Copa Chile

Magallanes vs. Cobreloa

12.30 PM (CL)

Antofagasta vs. Unión Española

8.00 PM (CL)

Segunda División de España

Sporting Gijón vs. UD Ibiza

9.00 PM (ESP)

4.00 PM (ARG)

3.00 PM (ET)

2.00 PM (CDMX)

Ascenso BBVA MX

Tepatitlán FC vs. Tapatío

5.00 PM (CDMX)

Correcaminos vs. Raya2

7.05 PM (CDMX)