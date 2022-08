Este viernes 26 de agosto tendremos una jornada futbolística con grandes encuentros. Todos los detalles, a continuación.

Liga Profesional de Argentina

Central Córdoba vs. Lanús

6:00 PM (ARG)

Arsenal Sarandi vs. Huracán

9:00 PM (ARG)

Amistosos Internacionales

Qatar vs. Jamaica

5:00 PM (ESP)

12:00 PM (ARG)

11:00 AM (ET)

10:00 AM (CDMX)

Primera Nacional de Argentina

Instituto (Córdoba) vs. Villa Dálmine

7:10 PM (ARG)

San Martín (Tucumán) vs. Güemes

9:05 PM (ARG)

Primera División de España

Girona vs. Celta Vigo

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Real Betis vs. Osasuna

10:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

4:00 PM (ET)

3:00 PM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

AC Ajaccio vs. Lille

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Serie A de Italia

Monza vs. Udinese

6:30 PM (ESP)

1:30 PM (ARG)

12:30 PM (ET)

11:30 AM (CDMX)

Lazio vs. Internazionale

8:45 PM (ESP)

3:45 PM (ARG)

2:45 PM (ET)

1:45 PM (CDMX)

German Bundesliga

SC Freiburg vs. VfL Bochum

8:30 PM (ESP)

3:30 PM (ARG)

2:30 PM (ET)

1:30 PM (CDMX)

Bwin Liga de Portugal

Paços de Ferreira vs. Estoril

9:15 PM (ESP)

4:15 PM (ARG)

3:15 PM (ET)

2:15 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

NEC Nijmegen vs. FC Groningen

8:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

2:00 PM (ET)

1:00 PM (CDMX)

Liga MX

Puebla vs. FC Juarez

8:00 PM (ET)

7:00 PM (CDMX)

Mazatlán FC vs. América

10:05 PM (ET)

9:05 PM (CDMX)

Major League Soccer de EE.UU.

Austin FC vs. LAFC

8:00 PM (ET)

Portland Timbers vs. Seattle Sounders FC

10:00 PM (ET)

Liga de Paraguay

Guaireña vs. Nacional

5:00 PM (PAR)

General Caballero JLM vs. Cerro Porteño

7:15 PM (PAR)

Liga1 de Perú

Sport Boys vs. ADT

3:30 PM (PER)

Melgar vs. San Martin

7:00 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Boston River vs. Fénix

7:00 PM (URU)

Campeonato Chileno

Everton CD vs. La Serena

8:00 PM (CHI)

Colombian Primera A

Once Caldas vs. América de Cali

7:30 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Universitario de Vinto vs. Real Santa Cruz

3:00 PM (BOL)

Bolívar vs. Royal Pari

7:30 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Deportivo Lara vs. Estudiantes de Mérida

5:00 PM (VEN)

Academia Puerto Cabello vs. Hermanos Colmenarez

7:15 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Deportivo Cuenca vs. Macará

7:00 PM (ECU)

Segunda División de España

Albacete vs. Huesca

8:00 PM (ESP)

FC Cartagena vs. Real Zaragoza

10:00 PM (ESP)

Ascenso BBVA MX

Alebrijes de Oaxaca vs. Atlético Morelia

5:00 PM (CDMX)

Primera División de Honduras

Honduras Progreso vs. Vida

7:15 PM (HON)