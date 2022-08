Este viernes 5 de agosto tendremos una jornada repleta de fútbol. Entre los eventos más destacados se encuentran los siguientes: Frankfurt vs. Bayern Múnich por la Bundesliga; Crystal Palace vs. Arsenal por la Premiership y Mazatlán vs. Chivas por la Liga MX. Además, tendremos Liga Profesional de Argentina, Ligue 1, MLS y Coppa Italia, entre otros interesantes torneos.

Liga Profesional de Argentina

Gimnasia (LP) vs. Godoy Cruz

ARG: 19:00 por TNT Sports

Banfield vs. Patronato

ARG: 21:30 por ESPN, ESPN Premium, Cont.ar, TV Pública

Sarmiento (J) vs. Lanús

ARG: 21:30 por TNT Sports

Primera Nacional de Argentina

Deportivo Morón vs. Almagro

ARG: 20:10 por TyC Sports, TyC Sports Play

Premiership de Inglaterra

Crystal Palace vs. Arsenal

ARG: 16:00 por Star+ y ESPN 2

USA: 15:00 ET por NBC Universo y USA Network

MX: 14:00 por Paramount+

Ligue 1 de Francia

Lyon vs. Ajaccio

ARG: 16:00 por Star+

USA: 15:00 ET por Fanatiz y beIN Sports

MX: 14:00 por Star+ y ESPN 2

Bundesliga de Alemania

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich

ARG: 15:30 por Star+ y ESPN

USA: 14:30 ET por ESPN+

MX: 13:30 por SKY Sports

Coppa Italia

Cagliari vs. Perugia

ARG: 12:45 por Star+

USA: 11:45 ET sin TV

MX: 10:45 por Star+ y ESPN 2

Udinese vs. FeralpiSalo

ARG: 13:00 sin TV

USA: 12:00 ET sin TV

MX: 11:00 sin TV

Lecce vs. Cittadella

ARG: 16:00 sin TV

USA: 15:00 sin TV

MX: 14:00 sin TV

Sampdoria vs. Reggina

ARG: 16:15 sin TV

USA: 15:15 sin TV

MX: 14:15 sin TV

Bwin Liga de Portugal

Benfica vs. Arouca

ARG: 16:15 por GolTV Play y GolTV

USA: 15:15 por GolTV

MX: 14:15 por GolTV Play

Eredivise de Holanda

Heerenveen vs. Sparta Rotterdam

ARG: 15:00 sin TV

USA: 14:00 sin TV

MX: 13:00 sin TV

Liga MX de México

Mazatlán FC vs. Chivas de Guadalajara

ARG: 23:05 por Star+

USA: 22:05 ET por ViX+

MX: 21:05 por TV Azteca, Star+ y ESPN

MLS de Estados Unidos

Vancouver Whitecaps vs. Houston Dynamo FC

ARG: 23:30 por Star+

USA: 22:30 ET por ESPN+

MX: 21:30 por Star+ y ESPN Extra

Liga de Paraguay

Resistencia SC vs. Guaireña

PAR: 18:00 por Tigo Sports

General Caballero vs. Tacuary

PAR: 20:15 por Tigo Sports

Campeonato Uruguayo

Nacional vs. Rentistas

URU: 20:00 por Star+ y VTV+

Primera A de Colombia

Independiente Medellín vs. La Equidad

COL: 17:45 por WinSports+ y winsportsonline.com

Patriotas vs. Cortuluá

COL: 19:50 por WinSports, WinSports+ y winsportsonline.com

Liga Profesional de Bolivia

Always Ready vs. Real Santa Cruz

BOL: 15:00 con canal a confirmar

Oriente Petrolero vs. Atlético Palmaflor

BOL: 19:30 con canal a confirmar

Primera División de Venezuela

Monagas SC vs. Academia Puerto Cabello

VEN: 17:00 por GolTV Play y SimpleTV

Zamora vs. Deportivo Táchira

VEN: 19:15 por GolTV Play y TVES

LigaPro de Ecuador

Técnico Universitario vs. Cumbayá

ECU: 19:00 por GolTV y Star+