Este viernes 9 de septiembre tendremos una jornada repleta de fútbol con las emociones de la Liga Profesional de Argentina, La Liga de España, Ligue 1 de Francia, Bundesliga, Liga MX, entre otras competencias. Todos los detalles, a continuación.

Liga Profesional de Argentina

Barracas Central vs. Lanús

3.30 PM (ARG)

Patronato vs. Platense

6.00 PM (ARG)

Estudiantes de La Plata vs. Racing Club

8.30 PM (ARG)

Tigre vs. Huracán

8.30 PM (ARG)

Primera División de España

Girona vs. Real Valladolid

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

Lens vs. Troyes

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Bundesliga

Werder Bremen vs. FC Augsburg

8:30 PM (ESP)

3:30 PM (ARG)

2:30 PM (ET)

1:30 PM (CDMX)

bwin Liga de Portugal

Guimaraes vs. Santa Clara

9:15 PM (ESP)

4:15 PM (ARG)

3:15 PM (ET)

2:15 PM (CDMX)

Eredivisie de Holanda

FC Volendam vs. Go Ahead Eagles

8:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

2:00 PM (ET)

1:00 PM (CDMX)

Liga MX

FC Juarez vs. Monterrey

10.05 PM (ET)

9.05 PM (CDMX)



Major League Soccer de EE.UU.

CF Montréal vs. Columbus Crew

7.30 PM (ET)

6.30 PM (CDMX)

Liga de Paraguay

Resistencia SC vs. Cerro Porteño

7.15 PM (PAR)

Liga1 de Perú

UTC vs. Carlos Stein

3.30 PM (PER)

Campeonato Uruguayo

Liverpool vs. Cerrito

3.30 PM (URU)

Montevideo City Torque vs. Deportivo Maldonado

6.00 PM (URU)

Campeonato Chileno

O'Higgins vs. Antofagasta

6.00 PM (CL)

Huachipato vs. Everton CD

8.30 PM (CL)

Liga Betplay II de Colombia

Patriotas vs. Deportes Tolima

7.40 PM (COL)

Liga Profesional Boliviana

Aurora vs. Nacional Potosí

7.00 PM (BOL)

Primera División de Venezuela

Aragua vs. Academia Puerto Cabello

5.00 PM (VEN)

Deportivo Lara vs. Mineros de Guayana

7.15 PM (VEN)

LigaPro de Ecuador

Mushuc Runa vs. Liga de Quito

7.00 PM (ECU)

Segunda División de España

Las Palmas vs. Leganés

9:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Ascenso BBVA MX

Alebrijes de Oaxaca vs. Durango

5.00 PM (CDMX)

Primera División de Costa Rica

Sporting San José vs. Puntarenas

9.00 PM (CDMX)