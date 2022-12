Continúa la acción de la Premier League con un imperdible encuentro y se reanuda la Ligue 1 con una jornada a puro fútbol.

En la Premier, Manchester City visitará al Leeds, mientras que en la Ligue 1 jugarán grandes equipos como Monaco, Lille, Lyon y PSG. Además, el Porto se hará presente con un duelo por la Primeira Liga de Portugal.

Premier League de Inglaterra

Leeds United vs. Manchester City

9:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Ligue 1 de Francia

AC Ajaccio vs. Angers

15:00 AM (ESP)

11:00 AM (ARG)

09:00 AM (ET)

08:00 AM (CDMX)

Troyes vs. Nantes

15:00 AM (ESP)

11:00 AM (ARG)

09:00 AM (ET)

08:00 AM (CDMX)

AJ Auxerre vs. AS Monaco

5:00 PM (ESP)

1:00 PM (ARG)

11:00 AM (ET)

10:00 AM (CDMX)

Clermont Foot vs. Lille

7:00 PM (ESP)

3:00 PM (ARG)

1:00 PM (ET)

12:00 PM (CDMX)

Brest vs. Lyon

9:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Paris Saint-Germain vs. Strasbourg

9:00 PM (ESP)

5:00 PM (ARG)

3:00 PM (ET)

2:00 PM (CDMX)

Bwin Liga de Portugal

Portimonense vs. Casa Pia

8:00 PM (ESP)

4:00 PM (ARG)

2:00 PM (ET)

1:00 PM (CDMX)

FC Porto vs. Arouca

10:15 PM (ESP)

6:15 PM (ARG)

4:15 PM (ET)

3:15 PM (CDMX)

Amistoso

Feyenoord Rotterdam vs. FC Emmen

2:00 PM (ESP)

10:00 AM (ARG)

08:00 AM (ET)

07:00 AM (CDMX)

Super Lig de Turquía

Alanyaspor vs. Kayserispor

3:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

09:00 AM (ET)

08:00 AM (CDMX)

Istanbulspor vs. Kasimpasa

3:00 PM (ESP)

11:00 AM (ARG)

09:00 AM (ET)

08:00 AM (CDMX)

Fatih Karagümrük vs. Trabzonspor

6:00 PM (ESP)

2:00 PM (ARG)

12:00 PM (ET)

11:00 AM (CDMX)