La camiseta número 10 es la más emblemática del fútbol. Diego la usó cuando levantó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, memoria grabada a fuego en la historia argentina. Pero su importancia tiene su origen en una casualidad, y si se podría personificar a quién le dio importancia a este dorsal, no cabe otra posibilidad que señalar a Pelé, O Réi. El futbolista que más Mundiales ganó en la historia hoy cumple 82 años, y 15 citas mundialistas atrás, hizo historia con el famoso 10.

En los inicios del fútbol, no se utilizaban números ni identificaciones en los uniformes. La primera vez que se vieron números en el fútbol fue en el partido Fall River Marksmen vs Saint Louis Vesper Duick, en un duelo por la National Challenge Cup en Estados Unidos en 1924. En Europa, se implementaron cuatro años más tarde, el 25 de agosto de 1928 en un Sheffield Wednesday Football Club vs. Arsenal. Como siempre los ingleses fueron pioneros en este deporte, para la temporada de 1938/39, ya eran obligatorios en sus ligas. Sin embargo, no existía un Cristiano que solicite el 7, sino que los números se asignaban de acuerdo a la posición en la cancha, basándose en el modelo WM con el que Vittorio Pozzo sacó bicampeón del Mundo a Italia en 1934 y 1938.

En la Copa del Mundo no aparecieron hasta Brasil 1950, y para 1954 ya era obligatorio que los futbolistas lucieran el mismo dorsal durante toda la competencia. Pero, más que por cuestiones de identificación, no tenían mayor importancia, puesto que entre los titulares y los suplentes sumaban 22 jugadores. Tal fue el caso que para 1958, Brasil envió su lista de inscriptos para la cita en Suecia. Con el pequeño de que habían olvidado asignar los números en la plantilla. El representante en las oficinas de FIFA encargado de los trámites era el uruguayo Lorenzo Villizzio, y frente a un plantel sin numerar, no le quedó otra que asignarlos él. Así, decidió ir por órden, y casualmente, el número 10 en la lista era un chiquito de 17 años, un tal Edson Arantes do Nascimiento, que terminó siendo conocido como Pelé.

Ese chico se convirtió en figura total en Suecia, convirtiendo seis goles en los cuatro partidos que disputó, otro que Haaland en esta Premier League… En la final contra la Selección anfitriona, metió dos tantos y se convirtió en el más joven de toda la historia en levantar la Copa, récord que aún nadie pudo superar. Desde ese entonces, el 10 se transformó en un símbolo de excelencia en la cancha, y sólo los mejores tienen el privilegio de usarlo.