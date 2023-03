"No me he enterado de estas cosas. La situación es bastante clara y tengo contrato hasta 2024", fueron sus palabras antes del Mundial de Clubes sobre un interés por parte de la CBF que desde entonces hace ruido en España. Por la capital española ya explican como se vive puertas adentro del Real Madrid ese rumor que une a Carlo Ancelotti con Brasil y que puede traer novedades más pronto que tarde.

Relevo es el responsable de una información que llega horas después de haber caído en el Clásico, que arriba en un momento de dudas en dos de los tres frentes que quedan por delante y que deja en claro que nadie por Rio de Janeiro se ha olvidado de Carletto. Hay contrato por un año más, incertidumbre de cara a lo que viene y afirmaciones que harán ruido en el universo blanco.

El medio asegura que nadie del Real Madrid se ha comunicado de momento con el italiano para planear la próxima temporada, que ya hubo enojo por cambios en los sistemas de Ancelotti como ha sido el poner a Eduardo Camavinga como lateral y que ya existe la postura dentro de Valdebebas de que su ciclo en el conjunto Merengue solo seguirá vigente con un título de LaLiga o de UEFA Champions League. Relevo no duda.

¿Inestabilidad en el aire?

No gustaría por el club que los jóvenes fichados en los últimos años (Camavinga, Fee Valverde, Aurélien Tchouaméni o Rodrygo) jueguen poco o lejos de su posición, que se confíe en la vieja guardia para gran noche y hasta aquí, apuntan desde Relevo, nadie ha pedido consejo a Carlo Ancelotti sobre las seis renovaciones que deben estudiarse para la próxima temporada. Dicho contexto salpica por supuesto a nombres como Nacho, Marco Asensio, Toni Kroos, Dani Ceballos, Luka Modric o Karim Benzema.

Episodios como el de Rodrygo en Villarreal o el silencio que reina en Valdebebas desde que la oferta viese la luz, motivos de Relevopara marcar que existe una ligera sensación de inestabilidad en un Real Madrid donde la oferta de Brasil para hacerse con los servicios de Carlo Ancelotti parece haberse convertido en un arma de doble filo. ¿Sigue el italiano hasta el 2024? Pronto para saberlo.