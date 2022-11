La Selección de Francia se encuentra en estado de alerta en la antesala al comienzo del Mundial de Qatar 2022. Luego de haber sufrido bajas en la convocatoria, como las de Presnel Kimpembe y Christopher Nkunku, el defensor del título teme por la situación que atraviesa Karim Benzema, quien es duda para el debut en el torneo.

El delantero no completó los últimos entrenamientos del elenco dirigido por Didier Deschamps y, en consecuencia, sembró incógnitas acerca de si podrá ser de la partida el próximo martes 22 de noviembre ante Australia en la presentación en la nueva edición de la Copa del Mundo.

Las interrogantes se incrementan si se tiene en cuenta cómo arribó el atacante. Esto se debe a que no participó de los últimos partidos de Real Madrid por una lesión. De hecho, solo disputó dos encuentros desde que fue galardonado con el Balón de Oro 2022 el pasado 17 de octubre.

El motivo por el que Benzema es duda para el debut de Francia en la Copa del Mundo

El surgido de la cantera de Lyon está en duda para el debut de Francia ante Australia en el Mundial de Qatar 2022 debido a que aún no se encuentra en óptimas condiciones físicas tras haberse recuperado de una fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda.

El inconveniente físico ocasionó que se perdiera nueve partidos de Real Madrid en la actual temporada. Incluso, no juega los 90 minutos desde el reciente 19 de octubre, cuando el equipo comandado por Carlo Ancelotti derrotó 3-0 a Elche en el marco de La Liga de España.

De todos modos, desde el cuerpo técnico de Les Bleus aseguran que el goleador no corre mayores riesgos y sigue una rutina específica, que combina trabajos en el campo y en el gimnasio, para no ser exigido en la antesala al máximo campeonato internacional.

¿Qué dijo Benzema sobre su lesión antes del debut en el Mundial de Qatar 2022?

En una entrevista, el futbolista se refirió a su estado físico y confirmó que su intención es estar presente en la primera jornada del Grupo D, pero no aseguró si podrá ser titular. "Estoy bien. Tuve unos pequeños dolores, un poco por todas partes, pero es normal con la cantidad de partidos que hay", advirtió en diálogo con Téléfoot.

En consonancia, explicó que realizó los esfuerzos necesarios para poder ser parte de la delegación del combinado galo. "Me he cuidado, estaré en forma y presente para la selección. Así que no hay problema. Estaré enfocado y concentrado en lo que tengo que hacer", sentenció.

El fixture de la Selección de Francia en el Mundial de Qatar 2022