Kylian Mbappé y Neymar no estarán presente hoy en el amistoso de PSG vs. Guevilly y acá te contamos el motivo.

Por qué no juegan Neymar y Mbappé hoy en PSG vs. Quevilly

Neymar y Kylian Mbappé estarán ausentes hoy en el amistoso de pretemporada entre PSG vs. Quevilly. El delantero brasileño no jugará ya que recibió un golpe en la cadera en un entrenamiento y aún no está recuperado, mientras que Mbappé se sumó más tarde a los entrenamientos.

Dicho partido se llevará a cabo hoy, viernes 15 de julio, desde el Centro de Entrenamiento Ooredoo, ubicado en la Ciudad Deportiva de París Saint-Germain.

+Convocados del PSG:

Arqueros: Donnarumma, Navas

Defensas: Marquinhos, Bernat, Kurzawa, Alloh, Balde, Bitumazala, Najeh, Ramos

Mediocampistas: Paredes, Vitinha, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina-Ebimbe, Zaïre-Emery, Weidmann

Delanteros: Icardi, Kalimuendo, Messi, Gassama, Yansané, Nagera