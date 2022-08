Este martes 9 de agosto en el Estádio do Governo do Estado do Goías, Atlético Goianiense recibirá al conjunto de Nacional en duelo correspondiente al duelo de vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana. Los locales quieren seguir haciendo historia y deben cuidarse para así lograr la clasificación a la siguiente fase. La visita, entre tanto, sabe que la serie no está cerrada y que la remontada será un objetivo cercano a cumplir.

+ÚLTIMOS ANTECEDENTES ENTRE ATLÉTICO GOIANIENSE Y NACIONAL

En el primer partido, los brasileros se quedaron con la ventaja tras un triunfo por 1 a 0 en el pizarrón.

+¿CÓMO LLEGA ATLÉTICO GOIANIENSE Y NACIONAL AL PARTIDO DE VUELTA DE LOS CUARTOS DE FINAL?

Los brasileros son conscientes de que la clasificación depende de si mismo y en su estadio reconocen que pueden lograrlo. El Bolso, entre tanto, se debe esforzar para llevarse un resultado favorable a sus intereses.

+POSIBLES ALINEACIONES

Atlético Goianiense: Renan Santos; Hayner, Wanderson, Klaus y Arthur; Baralhas y Fernando; Pereira, Jorginho y Fernando; Churín.

Nacional: Rochet; Lozano, Coelho, Marichai y Cándido; Rodríguez y Carballo; Trezza, Fagúndez y Zábala; Gigliotti.

+PRONÓSTICO FINAL ATLÉTICO GOIANIENSE Y NACIONAL

Teniendo en cuenta lo ocurrido en el primer choque es posible que la historia se repita con un elenco brasileño que desea seguir en carrera en el plano internacional. Por este motivo, es probable que Atlético Goianiense se quede con la clasificación a la semifinales.