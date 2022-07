Rafael Nadal vs. Lorenzo Sonego EN VIVO por Wimbledon: Día, horario y canales de TV del partido

Buscando continuar con el mejor rendimiento dentro de un gran invicto que lleva a nivel Grand Slams, Rafael Nadal (4) se medirá ante el italiano Lorenzo Sonego (32) en la tercera ronda por Wimbledon. Este partido será el día sábado 2 de julio, con sede en la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, además de que tendrá transmisión EN VIVO y ONLINE para Latinoamérica de ESPN 2 y Star+.

Comenzamos por el español, quien tras ganar Australian Open y Roland Garros acumula un invicto a nivel torneos grandes de 16 encuentros, intentando llegar por décima ocasión a la segunda semana de una competición inglesa que conquistó en 2008 y 2010. El recorrido del manacorí cuenta con la victoria ante Francisco Cerúndolo y la más reciente ante el lituano Ričardas Berankis por doble 6-4, 4-6 y 6-3 en 182 minutos de juego.

Pasamos a la parte del italiano, jugador que a sus 27 años va a buscar igualar su mejor marca a nivel Wimbledon y Grand Slam como es la cuarta fase gestada el año pasado y en Roland Garros 2020. La realidad es que la actual trayectoria de parte del hombre de Turín comprendió los triunfos frente a Denis Kudla y el francés Hugo Gaston en el 7-6 y doble 6-4 realizado en dos horas y media de partido.

Este va a ser el primer partido de la historia entre sí. Quien resulte ganador va a enfrentarse al vencedor de la llave entre el francés Richard Gasquet y el neerlandés Botic van de Zandschulp.

+La victoria de Nadal ante Ričardas Berankis

Rafael Nadal vs. Lorenzo Sonego: ¿cuándo y a qué hora juegan por Wimbledon?

El partidoRafael Nadal vs. Lorenzo Sonego se llevará a cabo este sábado 2 de julio, por la tercera ronda de Wimbledon. El duelo se desarrollará en la Cancha Central del All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Horario estimado por país

Argentina: 12:00 horas

Bolivia: 11:00 horas

Brasil: 12:00 horas

Chile: 11:00 horas

Colombia: 10:00 horas

Ecuador: 10:00 horas

España: 17:00 horas

Estados Unidos: 08:00 horas PT y 11:00 horas ET

México: 10:00 horas

Paraguay: 11:00 horas

Perú: 10:00 horas

Uruguay: 12:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

ACLARACIÓN: el horario puede ir modificándose ya que de forma previa habrán dos encuentros. Primero el duelo entre las estadounidenses Cori Gauff y Amanda Anisimova, luego la española Paula Badosa ante la checa Petra Kvitová.

Nadal vs. Sonego: ¿cómo ver el partido por Wimbledon?

El compromiso se podrá observar desde Latinoamérica EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN 2 y Star+. Mientras que en España lo darán M+ #Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (144), Movistar+ Lite y M+ Deportes 1 (60).