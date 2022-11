En el marco de la 13° jornada de la Liga de España 22/23, Rayo Vallecano y Real Madrid se enfrentan este sábado 5 de noviembre, en el Estadio de Vallecas. El encuentro se podrá observar EN VIVO y EN DIRECTO para España por M+ LaLiga, para Sudamérica por DirecTV Sports, y para Estados Unidos por FuboTV.

+ Rayo vs. Real Madrid: ¿Cómo llegan al partido por La Liga?

Los "Franjirrojos" llegan al encuentro tras lograr un triunfazo por 1-0 ante Sevilla fuera de casa, para colocarse así en la 9° posición del campeonato, con 18 puntos. Por su parte, el "Merengue" frenó su seguidilla de victorias al igualar 1-1 con Girona en condición de local, pese a lo cual se mantuvo en el 1° lugar de la tabla, con 32 unidades.

+ El último cruce entre Rayo Vallecano y Real Madrid:

+ Rayo vs. Real Madrid: ¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido por La Liga?

El partido Rayo Vallecano vs. Real Madrid se llevará a cabo este sábado 5 de noviembre, en el Camp Nou, por la decimotercera fecha de la Liga de España.

Horario y TV por país:

Argentina: 17.00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Uruguay: 17.00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Brasil: 17.00 horas por Star+ y ESPN

Chile: 17.00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Paraguay: 17.00 horas (Sin TV)

Bolivia: 16.00 horas (Sin TV)

Venezuela: 16.00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Colombia: 15.00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Ecuador: 15.00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

Perú: 15.00 horas por DirecTV Go y DirecTV Sports

México: 14.00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 13.00 PT / 16.00 ET horas por FuboTV, ESPN+ y ESPN Deportes

España: 21.00 horas por M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga UHD y LaLiga TV Bar