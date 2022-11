En el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid y Cádiz se enfrentan este jueves 10 de noviembre, en la continuidad de la 14° jornada de la Liga de España 22/23. Con transmisión de DAZN para España, de DirecTV Sports para Sudamérica y de FuboTV para Estados Unidos, entérate a qué hora y cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el encuentro.

+ Real Madrid vs. Cádiz: ¿Cómo llegan al partido por La Liga?

En cuanto al cuadro local, el "Merengue" viene de sufrir su primera caída en el campeonato, en la derrota por 3-2 ante Rayo Vallecano fuera de casa. Así, el equipo que cuenta entre sus filas con el uruguayo Federico Valverde, se ubica en el 2° lugar de la tabla, con 32 puntos.

Respecto a la visita, el "Submarino Amarillo" llega tras igualar 0-0 con Getafe fuera de casa, y suma sólo una victoria en sus últimas siete presentaciones. De este modo, el conjunto de los sudamericanos Jeremías Ledesma, Alfonso Espino, Brian Ocampo, Tomás Alarcón y Santiago Arzamendia, se coloca en la 19° posición del torneo, con 11 unidades.

+ El último cruce entre Cádiz y Real Madrid:

+ Real Madrid vs. Cádiz: ¿Cuándo, cómo y dónde ver el partido por La Liga?

El partido Real Madrid vs. Cádiz tendrá lugar este jueves 10 de noviembre, en el Estadio Santiago Bernabéu, por la decimocuarta fecha de la Liga de España.

Horario y TV por país:

Argentina: 17.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 17.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17.30 horas por Star+

Chile: 17.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 17.30 horas por TigoSports+

Bolivia: 16.30 horas (Sin TV)

Venezuela: 16.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14.30 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12.30 PT / 15.30 ET horas por FuboTV, ESPN+ y ESPN Deportes

España: 21.30 horas por DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar