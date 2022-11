En la antesala del inicio del Mundial de Qatar, Real Madrid y Cádiz se verán las caras HOY jueves 10 de noviembre, en el duelo correspondiente a la 14° jornada de la Liga de España 22/23. El compromiso, a desarrollarse en el Estadio Santiago Bernabéu, se podrá observar EN VIVO y EN DIRECTO en Sudamérica por DirecTV Sports y en Estados Unidos por FuboTV.

+ Real Madrid vs. Cádiz: Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO por La Liga

+ Real Madrid vs. Cádiz: ¿Cómo llegan al partido por La Liga?

El "Merengue" viene de perder su invicto en el certamen, tras caer por 3-2 ante Rayo Vallecano fuera de casa, pese a los tantos de Luka Modric y Eder Militao. El conjunto de Carlo Ancelotti se ubica en la 2° posición del torneo, con 32 puntos.

Mientras tanto, el "Submarino Amarillo" no levanta cabeza y sigue en zona de descenso directo, colocándose en el 19° lugar de la tabla, con 11 unidades. En su último cotejo, igualó 0-0 con Getafe en condición de visitante.

+ Real Madrid vs. Cádiz: ¿Cuándo, cómo y dónde ver EN VIVO por La Liga?

El partido Real Madrid vs. Cádiz se llevará a cabo HOY jueves 10 de noviembre, en el Estadio Santiago Bernabéu, por la decimocuarta fecha de la Liga Española.

Horario y TV por país:

Argentina: 17.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Uruguay: 17.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17.30 horas por Star+

Chile: 17.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 17.30 horas por TigoSports+

Bolivia: 16.30 horas (Sin TV)

Venezuela: 16.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15.30 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14.30 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12.30 PT / 15.30 horas ET horas por FuboTV, ESPN+ y ESPN Deportes

España: 21.30 horas por DAZN, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar