Dentro de lo que es el inicio de una nueva temporada de forma liguera en suelo español, hay que decir que uno de los duelos de la jornada 1 por La Liga de España tendrá al Almería chocando frente a Real Madrid. El partido es este domingo 14 de agosto, desde el Estadio de los Juegos Mediterráneos agregado a que contará con la posibilidad de verlo EN VIVO y EN DIRECTO vía DirecTV Sports y DirecTV GO hacia Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay).

+Mira el MINUTO a MINUTO entre Almería y Real Madrid

Pasando hacia la realidad local, lo cierto es que los "Indálicos" vienen de cosechar el tercer ascenso de su historia a la máxima categoría del fútbol español, esto se produjo tras la obtención del título en la pasada temporada. Quienes son liderados por Joan Francesc Ferrer Sicilia sumaron a 10 jugadores, destacándose Léo Baptistão, Kaiky y Alejandro Pozo, además de que se marcharon nueve elementos.

Nos metemos con los "Merengues", quienes vienen de ganar la Supercopa Europea ante el 2-0 establecido sobre Franfurt, además de que defenderán las obtenciones de La Liga y la Champions League. Lo cierto es que los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti incorporaron a Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni ante las idas de Gareth Bale y Luka Jovic.

No se miden entre sí desde el 29 de abril del 2015, en el 3-0 que el Real Madrid logró de local con goles de James Rodríguez, Mauro Dos Santos en propia puerta y Álvaro Arbeloa. Almería solamente ganó una vez en el historial y ocurrió el 2 de febrero del 2008, cuando en los Juegos Mediterráneos se impusieron 2-0 con goles de Juanito y Álvaro Negredo.

+El último duelo entre Real Madrid y Almería

Almería vs. Real Madrid: Día y hora para mirar EN VIVO el duelo por La Liga de España

El partido Almería vs. Real Madrid se llevará a cabo este domingo 14 de agosto, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, por la jornada 1 de La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Brasil: 17:00 horas por Star+

Chile: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Paraguay: 17:00 horas - Sin TV confirmada

Uruguay: 17:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Bolivia: 16:00 horas - Sin TV confirmada

Venezuela: 16:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Colombia: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Ecuador: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

Perú: 15:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV Go

México: 14:00 horas por SKY Sports

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET por ESPN+

España: 21:00 horas por M+ LaLiga (M50 O110), M+ LaLiga UHD (M440 O111), M+ LaLiga 2 (M54 O118) y LaLiga TV Bar